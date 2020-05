Deadline subsidies Hasseltse wildwaterbaan en topsportturnhal verlengd Emelie Wojcik

22 mei 2020

13u40 0 Hasselt Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA) verlengt de deadline voor de realisatie van de wildwaterbaan en de topsportturnhal met één jaar. “Ook sportend Vlaanderen heeft hard te lijden onder de coronacrisis”, zegt Weyts. “Vele infrastructuurprojecten hebben daardoor ook vertraging opgelopen, maar zij zullen hun subsidie behouden en krijgen één jaar uitstel om het geplande project te realiseren.”

Deze gezondheidscrisis treft élke sector. Zo liggen ook de werken van verschillende sportinfrastructuurprojecten nu al weken stil. “Om tegemoet te komen aan deze onvoorziene omstandigheden, zullen die projecten hun subsidie niet verliezen en krijgen ze één jaar uitstel om gerealiseerd te worden”, zegt burgemeester Steven Vandeput (N-VA). “Daardoor komt ook de verdere realisatie van de lopende sportinfrastructuren in Hasselt niet in het gedrang en zal de projectindiener zijn subsidie kunnen behouden. Het gaat hier om de wildwatersportbaan aan de sluis in Godsheide, de topsportturnzaal in Runkst en schoolsport in Kuringen.”