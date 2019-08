De vlaggen van Vlaams Belang vinden gretig aftrek bij jongeren: “Je mag toch trots zijn op je afkomst?” Lien Vande Kerkhof

17 augustus 2019

17u14 42 Hasselt Ze vonden gretig aftrek, de vlaggen die Vlaams Belang-jongeren zaterdagmiddag uitdeelden aan de ingang van Pukkelpop. “Logisch ook, want we mogen toch best trots zijn op onze Vlaamse nationaliteit?”, klinkt het bij een groepje Tongerse jongeren dat er enkele kon bemachtigen. “Wat er dan met Anuna gebeurd is? Dat was respectloos. Maar ze hoort ook niet thuis op een Pukkelpop-podium.”

Intussen zijn de beelden stevig rondgegaan: Anuna De Wever die hard aangepakt wordt door het publiek nadat ze op een podium stond om met ‘Clap for Climate’ aandacht te vragen voor het klimaat. Boegeroep werd haar deel, en helaas volgden ook bedreigingen door jongeren die naar verluidt Vlaamse leeuwenvlaggen bij zich hadden. Pukkelpop reageerde door zo’n twintig van die vlaggen in beslag te nemen.

Wat Anuna De Wever overkomen is, kan niet. Je moet respect hebben voor elkaar. Maar mogen we toch ook even stellen dat zij niet thuishoorde op dat podium? Tongerse festivalgangers

‘Collaboratievlaggen’, noemde de festivalorganisatie het. Commotie bleef niet lang uit en zaterdagmiddag reageerde de jongerenafdeling van Vlaams Belang met een sessie gratis vlaggen uitdelen ter hoogte van de Pukkelpopingang. “Net gekregen”, toont een groepje 17-jarige jongens uit Tongeren hun drie vlaggen. “Die krijgen zo dadelijk een plekje aan onze partytent! En nee, daar is niets racistisch aan. Dit is helemaal geen ‘collaboratievlag’. Dit is het symbool van onze Vlaamse nationaliteit. We zijn er trots op om Vlaming te zijn, daar is toch niets mis mee?”

Maat wat vinden ze er dan van dat die vlag naar verluidt ook opdook toen Anuna De Wever en haar vriendinnen belaagd werden? “Los van die vlag kan intimidatie in geen enkel geval”, klinkt het overtuigd. “Je moet respect hebben voor elkaar. Wat Anuna overkomen is, kan dus niet. Maar mogen we meteen ook even stellen dat zij ook helemaal niet op dat podium thuishoorde? Op een festival als Pukkelpop hoor je niet aan politiek te doen, en dat is net wat zij wel doet. Let wel: ook wij geven om het klimaat. Maar er zijn ook andere thema’s die ons zorgen baren. Zo zijn er bijvoorbeeld steeds meer Vlamingen die hun rekeningen niet kunnen betalen.”

“Deze vlag is in de eerste plaats een positief symbool”, besluiten de jongeren. “Daar moet je niet veel meer achter zoeken, en al zeker geen haat of racisme.”