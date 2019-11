De vijf weekendtips uit Limburg Lien Vande Kerkhof

14 november 2019

10u11 0 Hasselt Nog geen plannen tijdens het druilerige herfstweekend? Wij presenteren je enkele knusse binnen- en winderige buitentips. Want even uitwaaien kan deugd doen, toch?

6-delige docu van Truiense jongeren op reis Costa Rica in première

Wat als je als Belgische jongere van 16 jaar plots met een internationaal conflict geconfronteerd wordt? Zo eentje dat je normaal gezien enkel kent van op televisie. 20 Truiense jongeren kregen de kans zich afgelopen jaar te verdiepen in het politieke conflict in Nicaragua. Door de vele sociale spanningen en protesten moest de inleefreis naar Nueva Guinea, de stad waar Sint-Truiden een verbintenis mee heeft, uitwijken naar buurland Costa Rica. De jongeren verbleven bij een inheemse stam, gingen confrontaties aan en ontmoetten Nicaraguaanse leeftijdgenoten op de vlucht. Hun reis werd vastgelegd door cameravrouw An Uytterhoeven en journalist Sielke Sanen. Het eindresultaat is docu-reeks van 6 afleveringen die zaterdag wordt gepresenteerd in Museum De Mindere (Capucienessenstraat 3) om 20 uur.

Vossentocht in Oudsbergen

Voor alle duidelijkheid: de Vossentocht is géén vossenjacht, maar een avontuurlijke avondwandeling door de Oudsbergse bossen die het Natuurhulpcentrum jaarlijks organiseert in de maand november. Het doel van de wandeling is geld inzamelen voor de werking van het opvangcentrum én op speelse wijze aan educatie te doen. Wandelaars botsen tijdens de tocht op allerlei sprookjesachtige figuren, worden geëntertaind met licht- en geluidsspektakels en kunnen tegen betaling een hapje verorberen of drankje achterover slaan. Na de wandeling krijgen de deelnemers een kom heerlijk warme soep aangeboden bij een knus haardvuur aan het Natuurhulpcentrum. Inschrijven is verplicht via het nummer 089/85.49.06. Afspraak om 18 uur aan het het Natuurhulpcentrum.

Dag van de Hasseltse speculaas

Zaterdag vult de Hasseltse lucht zich met de geur van versgebakken speculaas. De Orde van de Hasseltse speculaas bakt de hele dag verse koeken om de Dag van de Hasseltse speculaas te vieren. Lekkerbekken kunnen proeven van speculaas in al zijn vormen en toepassingen zoals speculaaswafels, speculaasmaracarons en speculaasjenever. Wie wil kan zelfs persoonlijk aan de slag als speculaasbakker. De Hotelschool, de bakkersschool, de Hasseltse bakkers en jeneverstokers houden vanaf 10 uur halt op het Molenpoortplein.

Gratis dj-workshop in Pand

Jongeren die ervan dromen ooit als dj achter een draaitafel te staan kunnen vrijdagavond hun skills oefenen in Pand. Het Genkse jeugdhuis organiseert eens in de paar weken een masterclass waar iedereen gratis terecht kan. Heb jij altijd al eens willen leren werken met DJ-materiaal? Ambieer jij het om de hele fuifzaal uit zijn dak te laten gaan op de door jouw uitgekozen schijven? Of hou je er gewoon van om chille deuntjes aan elkaar te draaien? Dj Polyte, bekend van onder andere Studio Brussel, Genk on Stage en café café, leert je in een uur de kneepjes van het vak. Inschrijven is net noodzakelijk, komen kan je gewoon als je zin hebt. Afspraak op 15 november om 20 uur in jeugdhuis Pand.

BilzenJazzNight

Jong en oud Limburgs talent en onverwachte muzikale invalshoeken staan centraal tijdens een nieuwe editie van BilzenJazzNight. Het publiek krijgt de mogelijkheid om bij elk optreden weg te dromen, te swingen en elkaar gezellig te ontmoeten tussen pot en pint. Op het podium van deze editie staan Limburger Kim In the Middle en de jonge beloftevolle Alex Koo met zijn trio ft Ben Van Gelder op sax. Het Belgisch jazzcollectief Brzzvll, dat zich laat beïnvloeden vooral funk en psychedelica, sluit de avond af. Dansen kan vanaf 20.00 uur in de Kimpel (Eikenlaan 25, 3740 Bilzen). Voor tickets klik hier.