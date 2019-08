De vijf weekendtips in Limburg Redactie

14 augustus 2019

13u44 0

Diepenbeek: Meeting Volkswagens

Alle liefhebbers van de Volkswagen richting Diepenbeek. Van de kevers, tot het gekende Volkswagenbusje. Aan zaal Terlogt in de Helstraat kan je tientallen gerestaureerde old timers bewonderen. Leg er de juiste contacten, of geef gewoon je ogen de kost. Het automerk blijft geliefd, zeker ook bij jongeren. Vooral de busjes stralen romantiek en avontuur uit.

Maaseik: Foodtruck festival SMA(A)K

Het gratis foodtruckfestival SMA(A)K komt van vrijdag tot zondag naar de Markt in Maaseik. Je kan er proeven van de Aziatisch tot Zuid-Amerikaanse keuken. Heel wat foodtruckers zorgen er samen voor een unieke zomerse sfeer. Lichtslingers, vlaggetjes, picknickbanken inbegrepen. Zaterdag start het evenement al om 14 uur en zondag om 12 uur.

Sint-Truiden: ontbijten met alpaca’s

Ontbijten met je geliefde? Dan liever met een alpaca, moeten ze in Nieuwenhoven hebben gedacht. Aan het kasteel van Nieuwenhoven kan je zaterdag vanaf 8 uur gaan ontbijten, mét de harige vrienden. Je krijgt er naast je eigen ontbijt een potje alpacavoer. Op de binnenkoer lopen de dieren los terwijl je geniet van je ontbijt in de open lucht. De dieren - zo nieuwsgierig als ze zijn - zullen ongetwijfeld hun eigen potje ontdekken. Volwassenen betalen 15 euro, kinderen onder de 10 jaar 7,5 euro. Inschrijven is verplicht via info@kasteelnieuwenhoven.be. Honden niet toegelaten.

Maasmechelen: Wandeling mijnverzakking Eisden-Dorp

Nergens anders in Limburg is de mijnverzakking zo duidelijk zichtbaar als in Eisden-Dorp. Het ‘verzonken’ dorp kwam door mijnverzakkingen lager te liggen dan het waterpeil van het kanaal. Naarmate Eisden-Dorp verder wegzakte, werden de dijken van het kanaal steeds opnieuw verhoogd. Naast de ophoging van het kanaal wordt ook continu water weggepompt, zodat Eisden-Dorp nooit onder water komt te staan. Je kan nu zondag een wandeling van 4 kilometer maken doorheen het natuurgebied het Greven, gecombineerd met een exclusief bezoek aan het waterproductiecentrum. Deelname bedraagt 5 euro per persoon of 10 per gezin. Om 14 uur start de wandeling aan het Vrijthof in Eisden-Dorp. Meer info op www.visitmaasmechelen.com. Inschrijven is noodzakelijk.

Lanaken: Wedstrijd voor Jachthonden

Domein Pietersheim in Lanaken zal zondag het decor worden voor de jachtwedstrijd. Er zal niet effectief worden gejaagd, maar jonge jachthonden zullen er heel wat proeven moeten doorstaan. De organisatie is in handen van de Nimrodsvrienden. De karakters van de honden zullen goed zichtbaar zijn, en de band tussen hond en baasje zal er van cruciaal belang zijn.