De vijf weekendtips in Limburg Marco Mariotti

14 juni 2019

16u05 2

Halen: Balkanfeest

De Balkan verhuist dit weekend naar Limburg. Beter gezegd naar Halen. Hét Balkan-feest is gratis en voor jong en oud. Er zal een authentieke draaimolen zijn en een circusworkshop. De fanfare van Zelem en de Ambrassband zorgen voor de vrolijke Balkanmuziek. Twee Wickie DJ’s halen dan het beste uit hun klankkast en zorgen voor het feest. Hete hapjes en drank, Vuurvliegjeswandeling en leuke acts zijn voorzien in de Pastorie tuin. Het event wordt georganiseerd door Café au Lait in samenwerking met ‘Dienst vrije tijd’ Stad Halen.

Hasselt: Wedstrijd tussen advocaten die pleiten

Wie eens een hoop advocaten met elkaar in debat wil zien gaan, moet dit weekend naar Hasselt. Rechtenstudenten uit heel Europa strijden in Hasselt voor titel ‘beste pleiter in sociaal recht’.

Een honderdtal Rechtenstudenten uit vijftien Europese landen nemen in Hasselt deel aan de Hugo Sinzheimer Moot Court Competition, een internationale pleitwedstrijd in sociaal recht. Deze pleitwedstrijd wil de kennis van het Europees en Internationaal arbeidsrecht bij studenten verdiepen en verbeteren. Na een schriftelijke voorbereiding nemen de studenten het in een echte pleitwedstrijd tegen elkaar op. Ze gaan voor een tribunaal met elkaar in debat. De halve finale en finale vinden zaterdag plaats in het gerechtsgebouw van Hasselt. De halve finale en finale vindt zaterdag plaats in het gerechtsgebouw van Hasselt. Halve finale van 9.45 uur tot 11.30 uur, finale van 13.45 uur tot 15.30 uur.

Hasselt: Kinderfestival ‘Mysterie van de Gouden Kroon’

Terug naar de middeleeuwen met uw kleine pagadders. Dat kan dit weekend in de kruidentuin van de Abdijsite in Herkenrode. Tent Vol Talent organiseert er het het magisch kinderfestival: ‘Het Mysterie van de Gouden Kroon’. Het is een 24-uurs festival voor kinderen en ouders tussen 3 en 8 jaar. Doorheen het festival staan de vroege middeleeuwen centraal. Tal van authentieke workshops in een feeërieke sfeer van dit historisch tijdperk zorgen voor een unieke ervaring.

Maaseik: Heksentocht in de kruid-o-theek

Zet uw bezem schrap en ga op ontdekking in de wondere wereld van geneeskrachtige planten. Het gebied rondom de Bosbeek in Opoeteren blijkt een eersteklas kruid-o-theek! Anne Ceyssens, natuurgids en herborist, maakt u wegwijs in de magische kennis van heksen en tovenaars: de wonderlijke medicijnen die de natuur zomaar gratis aanbiedt.

“Middeltjes tegen hoofdpijn, stress, zweetvoeten, slapeloosheid en andere ongemakken groeien en bloeien overal. We ruiken, voelen en proeven. Laat u onderdompelen in oude en nieuwe verhalen over kruiden en hun toepassingen.”

Lommel: Beeldig Lommel

Het centrum van Lommel zal dit weekend vol levende beelden staan, want het Beeldenfestival komt weer naar de stad. Het gaat om de twaalfde editie van het Internationaal Levende Beeldenfestival met muziek en mobiele acts. U kunt alle acts aan het werk zien tussen 14.00 uur en 17.00 uur. De toegang is gratis.