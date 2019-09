De vijf weekendtips in Limburg Marco Mariotti

05 september 2019

Lommel: Wereldrecordpoging Ford Mustang bijeenkomst

Wie eens getuige wil zijn van een wereldrecordpoging, moet zaterdag naar Lommel afzakken om meer dan 1.000 Fords Mustangs te aanschouwen. Aan Ford Lommel Proving Ground zullen honderden Mustangs schitteren met als doel het wereldrecord uit 2017 in Mexico te verbreken. Toen verzamelden er 960 wagens. België hoopt dat record nu te doen sneuvelen én er een heuse Mustang-choreografie aan te breien. Het is meteen het grootste event ooit gewijd aan de Ford Mustang in Europa

Bokrijk: Hoe lemen huisjes restaureren?

Op zondag 8 september 2019 opent Bokrijk gratis de deuren van het Openluchtmuseum ter gelegenheid van Open Monumentendag. Werp een exclusieve blik achter de schermen van de restauraties. Ontdek de historische restauratietechnieken waaronder lemen en vitsen. In het kader van het restauratietraject ‘120 tegen 2021’ worden de 120 historische gebouwen in het Openluchtmuseum gerestaureerd.

Hiermee profileert Bokrijk zich als kenniscentrum op het vlak van de vakmanschappen en restauratie-architectuur. Een grootschalige campagne waarbij tal van vakmensen, gemeenten en communities actief betrokken worden.

Hasselt: Bevrijdingsfeesten WOII

De bevrijding van Hasselt tijdens WOII kan zaterdag herbeleefd worden. Het is dan exact 75 jaar geleden dat de Amerikanen Hasselt bevrijdden. Om 16.00 zal die bevrijding overgedaan worden door 250 soldaten en 75 voertuigen. De parade begint op het Kolonel Dusartplein en zal via de Demerstraat naar de Grote Markt trekken. Indrukwekkend zal het zeker zijn.

Maasmechelen: Beklim eens de mijnkathedraal van Eisden

Wie een uniek panorama wil zien, én genoeg conditie heeft kan zondag de mijnkathedraal van Eisden beklimmen. Weliswaar via de meer dan 300 trappen kan je de 54-meter hoge toren op. Sint Barbara waakt over Eisden-Tuinwijk, alle lanen leiden naar de kerk. Het uitzicht strekt over de oude mijncité, en Connecterra, de hoofdtoegangspoort tot het Nationaal Park Kempen en Maasland. Bij goed weer kan je tot 27 kilometer ver kijken. Inkom is gratis, en in het gebouw loopt een gids rond die je meer uitleg geeft. Afspraak tussen 14 en 17 uur aan de kerk.

In Riemst zit iemand die een ambacht van duizenden jaren oud uitoefent. Het gaat om Marco Hornstra, een kunstkopergieter. Hij doet dit volgens de zogenaamde verlorenwas-techniek. Zondag stelt hij zijn atelier eenmalig open voor geïnteresseerden. Het bezoek begint met een wandeling die start aan de brug van Vroenhoven. Omwille van de veiligheid is inschrijven verplicht en zijn de plaatsen beperkt tot 20 personen. Reserveren kan via tim@ioedoost.be. Het bezoek staat gepland van 13.30 tot 15 uur.