De Spaanse keuken van El Fuego zet weldra Quartier Bleu in vuur en vlam EWH

10 februari 2020

16u53 0 Hasselt Dat Quartier Bleu niet enkel een shoppingwijk wordt, maar ook onderdak zal bieden aan heel wat horecazaken is al een tijdje duidelijk. Ook de eigenaars van het Spaans restaurant ‘El Fuego’ hebben er ondertussen hun zinnen op gezet. Met hun vestiging in Hasselt keren de eigenaars terug naar hun Hasseltse roots.

Hoewel heel wat Limburgers het Spaanse restaurant al kennen van de vestiging in Knokke, voelt de opening van een Hasseltse vestiging voor de eigenaars als een thuismatch. “We keren nu met onze zaak terug naar onze Hasseltse roots”, zegt André De Kegel, eigenaar van El Fuego. “Mijn echtgenote Mayra heeft lang in Hasselt gewoond, en haar familie woont nog steeds in de streek. Uiteraard hadden we ook in Knokke veel bezoekers uit Hasselt. Zij hebben ons overtuigd om naar Hasselt te verhuizen.” De Kegel vindt Quartier Bleu dan ook een veelbelovend project. “De locatie aan het water midden in de stad is zeker uniek en herinnert ons aan de kust.”

Ook Philippe Onclin van Quartier Bleu ziet de meerwaarde van een Spaans restaurant aan de kade van de nieuwe wijk. “De ligging aan de horecakade, met terras aan het water, past natuurlijk perfect bij de Spaanse sfeer van El Fuego. De Spaanse keuken is nog niet heel erg gekend in België, maar met de komst van El Fuego gaat daarin verandering komen. Het is een wereldkeuken met oneindig veel variaties, en opnieuw een uniek concept dat we met Quartier Bleu naar Hasselt kunnen brengen, als sterke aanvulling op het gevarieerde horeca-aanbod dat Hasselt al biedt.”

Spaans vuur

In de Hasseltse vestiging van El Fuego mogen klanten wederom traditionele Spaanse, Catalaanse en Zuid-Amerikaanse gerechten verwachten. “Met El Fuego brengen we letterlijk een stukje Spanje naar België”, aldus De Kegel. “We werken met verse en kwalitatieve producten, bereid in onze eigen keuken. Onze specialiteiten voeren we in vanuit Spanje, zo kunnen we een pure en originele smaak verzekeren.”