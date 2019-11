De Shelter biedt nachtopvang voor Hasseltse daklozen EWH

15 november 2019

14u34 0 Hasselt Ook dit jaar voorziet de Stad Hasselt onderdak voor daklozen tijdens de winterperiode. Van november tot eind maart opent de Shelter op veiligheidssite Campus H ‘s nachts haar deuren voor Hasseltse daklozen.

In de Shelter kunnen daklozen tijdens de wintermaanden ‘s nachts aan de vrieskou ontsnappen. “Daarnaast biedt de Shelter veiligheid en kunnen daklozen er tot rust komen”, zegt Lies Jans, schepen van Zorg (N-VA). “We willen ervoor zorgen dat geen enkele Hasseltse dakloze de nacht noodgedwongen op straat moet doorbrengen.”

Aanmelden verplicht

Toch is het niet de bedoeling dat mensen zelf aanbellen bij de Shelter. Iedereen die er wil verblijven, moet eerst door het Hasseltse hulpverleningsnetwerk aangemeld worden via CAW Limburg. “Een persoon kan pas overnachten in de Shelter wanneer alle reguliere hulpverleningsnetwerken zijn uitgeput", aldus Jans.

De Shelter is uitgerust met douches en 25 bedden. Na een nachtelijk verblijf krijgen daklozen er ook een ontbijt aangeboden. “Iemand die wordt doorverwezen naar de Shelter krijgt een bed voor minimum twee nachten toegewezen", zegt Jans. “Het verblijf kan verlengd worden als dat nodig blijkt.”