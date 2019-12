De Serre verkast een jaar na opening naar Dr. Willemsstraat Emelie Wojcik

13 december 2019

15u42 0 Hasselt De Serre, dé broedplek voor jong creatief talent ontstond een jaar geleden op het Hasseltse Groenplein. Het initiatief groeide al snel uit tot ultieme trekpleister voor Limburgs jong geweld. Vrijdagavond 13 december verkast De Serre naar een nieuwe tijdelijke stek in de Dr. Willemsstraat. Mathies Wouters, een van de initiatiefnemers van De Serre, blikt terug op het eerste jaar van zijn favoriete broeihaard.

“We zijn ongelofelijk trots op wat we op een jaar tijd bereikt hebben", zegt Mathies. “Het afgelopen jaar hebben we dan ook heel wat jongeren en creatievelingen een plek gegeven om hun ideeën en projecten uit te werken. We hebben op korte tijd enorm veel geleerd door te luisteren naar de jongeren die ons opzochten en daardoor zijn we enorm gegroeid. De positieve reacties die we daardoor krijgen geven een enorme motivatie om door te zetten.”

De Serre is volgens Mathies groter geworden dan dat de initiatiefnemers ooit hadden gehoopt. “We zijn aan dit initiatief begonnen met slechts enkele vage plannen en ondertussen zijn we op elk vlak gegroeid. Momenteel beschikken we namelijk over een uitgebreide vrijwilligerscommunity en krijgen we ook steun van Stad Hasselt en Vlaanderen. “In het financiële meerjarenplan van Hasselt is ook plaats voor de ondersteuning en uitwerking van De Serre", zei schepen van Jeugd Habib El Ouakili (RoodGroen+) bij de voorstelling van het meerjarenplan. “Wij geloven in de meerwaarde van dit initiatief en willen er dan ook voor zorgen dat De Serre haar plaats hier blijft behouden.”

De creatieve broeikas is zeker tot eind april zeker van een locatie in de Hasseltse binnenstad. “Toch zouden we op termijn graag een vaste stek krijgen", aldus Mathies. “Daarover zijn we nu al passief aan het onderhandelen. Het helpt natuurlijk enorm dat we de steun van het huidige Hasseltse stadsbestuur krijgen. We zien de toekomst van De Serre dan ook positief in. Hoewel we onze werking steeds meer willen professionaliseren door bijvoorbeeld personeel aan te werven, blijft ons concept gewoon hetzelfde.”

De Serre viert de opening in de Dr. Willemsstraat met een feest dat maar liefst het hele weekend duurt. Vrijdag kunnen de eerste nieuwsgierigen vanaf 19 uur een kijkje komen nemen en ondertussen een concert meepikken of blijven hangen voor de afterparty. Op zaterdag 14 december volgen workshops en een tentoonstelling met live art. Zondag sluit De Serre het openingsweekend af met een platenbeurs in samenwerking met PXL Music ten voordele van De Warmste Week. Meer informatie is te vinden op de Facebookpagina van het evenement.