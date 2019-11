De Serre overwintert in de Dokter Willemstraat Lien Vande Kerkhof

05 november 2019

09u11 0 Hasselt De nabije toekomst van de Serre in Hasselt is verzekerd: na twee succesvolle doortochten op het Groenplein en in het Begijnhof zal de creatieve broeikas overwinteren in de Dokter Willemstraat. “We willen VZW Broeikas, de bezielers van het populaire jeugdinitatief, zo perspectief bieden om te werken aan duurzame oplossingen voor de toekomst”, benadrukken schepen van Jeugd, Habib El Ouakili en Burgemeester Steven Vandeput.

Wanneer de verhuis naar het AC Dokter Willems plaatsvindt, ligt nog niet vast. “Met een minimale kost hebben we ervoor gezorgd dat De Serre op een veilige manier haar werking kan uitbouwen in AC Dr. Willems,” vertelt burgemeester Vandeput. “De diensten gaan nu zo snel mogelijk aan de slag om de gebouwen in gereedheid te brengen.

Groot succes

Het overweldigende succes van De Serre toont aan dat er in Hasselt nood is aan activiteiten voor jongeren in de binnenstad. “Er valt weer heel wat te beleven in onze stad,” benadrukt schepen Habib El Ouakili. “Het is dankzij De Serre dat ook jongeren terug hun weg vinden naar het stadscentrum. Meer beleving zorgt automatisch voor een bruisende binnenstad en dat willen we natuurlijk allemaal. Dat De Serre in de binnenstad bleef, was een must. De Serre draait bijna uitsluitend op vrijwilligers. Samen met de stadsdiensten zijn we aan het onderzoeken hoe we de werking van De Serre kunnen optimaliseren waardoor ze op termijn zelfbedruipend kunnen zijn.”