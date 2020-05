De Serre opent Blokbar voor twintig studenten Emelie Wojcik

27 mei 2020

17u05 0 Hasselt In Hasselt opent De Serre vanaf vrijdag 29 mei met ‘De Blokbar’ een studieruimte voor maximaal twintig studenten. “Dat komt geen moment te vroeg, d e examenperiode staat voor de deur, de lockdown heeft zijn tol geëist”, klinkt het.

De blokbars en stille studieplekjes blijven dit jaar in veel Limburgse gemeenten gesloten. De Hasseltse jeugdwerking De Serre wil tegemoetkomen aan de vraag van de studenten en richt daarom alsnog een blokbar in. “We volgen de richtlijnen die Bataljong, een netwerk van experts op vlak van lokaal beleid voor kinderen en jongeren, uitschreef”, zegt Habib El Ouakili, schepen van Jeugd (RoodGroen+). “We hanteren daarbij de afstandsregels van één persoon per tien vierkante meter als de student geen mondmasker draagt en vier vierkante meter als de student er wel eentje draagt. Verder worden de tafels op anderhalve meter van elkaar geplaatst.” Zo kan De Serre dus maximaal twintig studenten tegelijkertijd ontvangen.

In De Serre hoopt de schepen kwetsbare jongeren te ontvangen. “Jongeren die thuis geen internet, eigen kamer of rust hebben. Hen willen we de kans bieden om gewoon te studeren en zich te focussen om dit schooljaar met een positieve noot af te sluiten.”

Blokbar@home

Voor de thuisblijvers, organiseert Stad Hasselt Blokbar@Home. “Met dit initiatief leveren we een pakketje met studietoebehoren aan huis. Denk daarbij aan een cursusblok, markeerstifte, vers fruit, koffie en een uitnodiging voor onze digitale blokbar waarin we gezamenlijk online een koffiepauze houden en een ontspanningsmoment voorzien”, aldus El Ouakili.

Inschrijven verplicht

Studenten die liever hun plekje in de blokbar verzekeren, moeten zich inschrijven via de Facebookpagina van De Serre. Na een bevestigde reservatie krijgt de student op de gekozen dag van 9 tot 21 uur toegang tot eenzelfde werkruimte. Voor en na het studeren moet de student zijn eigen werkplek poetsen en ontsmetten.