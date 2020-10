De Serre heropent dit najaar opnieuw in Dokter Willemsstraat Giulia Latinne

04 oktober 2020

De Serre hervat haar activiteiten dit najaar opnieuw voor twee jaar in het oude administratieve stadsgebouw in de Dokter Willemstraat. Aan dat gebouw zullen eerst de nodige werken gebeuren, dus blijft De Serre voorlopig in het Begijnhof. Hoewel De Serre een 'pop-up' initiatief is, zoekt Stad Hasselt nu naar manieren om De Serre definitief in de stad te vestigen.

Eind 2018 begon stad Hasselt met ‘De Serre’, een nieuw pop-up concept van jeugdwerking. Drie maanden lang konden jongeren er terecht voor activiteiten en bijeenkomsten op het Groenplein. “En dat werd meteen een groot succes”, zegt schepen van jeugd Habib El Ouakili. De stad besliste daarom om het initiatief tot op vandaag te verlengen. Omdat het gebouw aan het Groenplein oud en niet veilig genoeg was, verhuisde De Serre naar het Begijnhof voor zomerwerking en uiteindelijk naar de Dokter Willemsstraat.

Al jaren creëert De Serre levendigheid in de stad en daarom ondersteunen we het initiatief nu twee jaar langer Habib El Ouakili, schepen van Jeugd

Tijdens de coronalockdown in maart moest De Serre de deuren in de Dokter Willemsstraat sluiten. De jeugdwerking bleef tot op vandaag doorgaan in het Begijnhof, maar mag dit najaar toch terugkeren naar het oude administratieve gebouw. “Na enkele nodige aanpassingen zoals een branddeur en plafondisolatie, zal het jeugdinitiatief zich daar opnieuw voor twee jaar kunnen vestigen”, zegt El Ouakili. “Die verlenging komt er nu, omdat de stad gelooft in de werking van De Serre. Al die jaren creëert het meer levendigheid in Hasselt, en dat willen we graag steunen. Daarom voorzien we een jaarlijkse subsidie van 50.000 euro en nemen we de kosten van het gebouw op ons”, aldus El Ouakili.

Op eigen benen

“Anders dan vroeger hebben we dit keer wel een werkingsovereenkomst met De Serre”, gaat El Ouakili verder. “Dat houdt in dat we samen met het jeugdinitiatief op zoek gaan naar partners. Denk aan het Muziekodroom en Villa Basta, maar ook de reguliere jeugdwerking zoals de Chiro, Scouts, KSA én in de horecasector. Op die manier willen we meer stabiliteit voor De Serre creëren, zodat de werking na twee jaar sterk genoeg is om op de eigen benen te staan”, aldus El Ouakili.

De activiteiten van De Serre blijven doorgaan in Het Begijnhof tot het najaar na de werken in de Dokter Willemsstraat. Activiteiten in het Begijnhof zullen zelfs hierna ook nog mogelijk zijn.