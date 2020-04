De Ronde tegen Corona: zo geweldig waren jullie in Limburg! Marco Mariotti

06 april 2020

Overweldigend! Dat waren jullie zondag tijdens de Ronde tegen Corona. Bijna 17.000 inzendingen kregen wij binnen, vol warme boodschappen en leuke acties. De helikopter kon het gewoon niet meer bijhouden en moest daarom heel wat mensen teleurstellen. Daarom maken wij nog één keer een selectie. On-ge-loof-lijk bedankt, Vlaanderen!

De familie Kellens in Maasmechelen haalde alle teddyberen in huis uit hun kot. Wout, Stan en Tijs hopen dat corona snel voorbij is.

Blijf op uw eigen strand zegt Hubertina Winters vanuit Maaseik.

Maaike van Seggelen en haar twee broertjes hebben een reuze mandala gemaakt om te laten zien dat we niet klein te krijgen zijn.

1.000 keer bedankt vanwege Els Royackers en familie uit Hasselt die bijna de hele straat inkleurden met krijt.

De inwoners van Alken - de zwaarst getroffen gemeente - kon alle steun gebruiken, wist burgemeester Mark Penxten verder. 1 op 146 Alkenaren geraakte besmet met het virus. Wat beter dan een reuzenhart maken met bierbakken van Cristal Alken.

In Borgloon mist Jarne Vanherck de Chiro. Daarom hopen ze dat het bivak in de zomer gered kan worden. Dat geldt ongetwijfeld ook voor de Scouts en KSA.

Elise, Matthias en Thomas Belmans uit Dilsen-Stokkem maken een hartje voor iedereen. En daarvoor gebruikten ze zowat al hun speelgoed om zo tot een reuzenhart te komen.

In Genk bij Kelly Fancello hebben ze een hart gevormd die wel jaren zou kunnen liggen. Het is namelijk eentje van steen.

De tuin van Hans Erna in Sint-Truiden heeft dan misschien wel een scheidingsdraad met de buren, maar niet voor de helikopter van VTM. Met knuffelberen vormden ze een hart over de twee percelen heen. Knap!

In Wellen kroop Alain Zoomers zijn dak op om de ideale foto te maken. Een serieus kunstwerk in zijn tuin, allemaal tegen corona. Spread Love Not Corona, luidt de duidelijke boodschap!

Bekijk alle duizenden inzendingen in Limburg hier. Filteren kan op gemeente.