De Romeo’s zingen al springend! Dirk Selis

03 oktober 2019

14u40 0 Hasselt Na hun geslaagde optreden voor de Hasseltse studenten trokken De Romeo’s woensdagavond naar Jumpsquare Hasselt waar ze kwamen uittesten of je springend, op een trampoline, even goed kan zingen? Onze man sprong mee en stelde hen terloops enkele vragen.

“Op zaterdag 16 november staan we in het Hasseltse Ethias Theater met ‘Zing mee met De Romeo’s’, een uniek concert waarbij we ons publiek trakteren op anderhalf uur meezingers. Het is de bedoeling dat de mensen in de zaal ons vocaal ondersteunen tijdens onze hits, medley’s en meezingers. Pas op: onder de douche durft iedereen zingen, maar tijdens de optredens is dat minder evident. Wij moeten vaak de mensen aanmoedigen en elke vogel zingt zoals hij gebekt is, dus in de massa valt het minder op als je wat onder de toon zit. Wij vinden dat niet erg”, zegt Chris Van Tongelen lachend.

Springen

Mensen uit hun comfortzone halen, dat is wat De Romeo’s hopen te bereiken wanneer ze straks concerteren in Hasselt en om hun actie kracht bij te zetten trokken Gunther, Davy en Chris naar het populaire Jumpsquare Hasselt waar ze op de trampolines stonden te zingen. “Het is de eerste keer dat we met ons drieën al springend staan te zingen”, zegt een hijgende Davy Gilles. “Ook al zijn we redelijk sportief, die trampolines vragen een zekere inspanning en concentratie. Ik heb mij geweldig geamuseerd en ik denk er sterk aan om met mijn kinderen nog eens terug te komen om samen te springen, want dit was echt heel fijn.” Gunther Levi kon het plezier alleen maar beamen. “Als kleine kinderen hebben we ons hier geamuseerd, maar het was niet makkelijk om te springen en tegelijk te zingen. Het was inderdaad een heel aparte versie van ‘Viva De Romeo’s’. Op 16 november staat die ook op onze setlist, maar dan klinkt die veel herkenbaarder waardoor iedereen ze probleemloos kan meezingen. Beloofd!”

‘Zing mee met De Romeo’s’ vindt plaats op zaterdag 16 november in het Hasseltse Ethias Theaters. Tickets kan je bestellen op www.ticketkopen.eu