Exclusief voor abonnees De lockdown van DJ Peter Luts: “We worden opnieuw weer meer mens” Dirk Selis

16 april 2020

13u53 0 Hasselt Ja, het is lockdown voor iedereen. Ook bekend Limburg moet - net als u en ik - braaf ‘in zijn kot’ blijven. Lopen ze tegen de muren op? Of maken ze eindelijk tijd voor die veel te lang uitgestelde droom? Vandaag schotelen we de resident-DJ Peter Luts van de Hasseltse Versuz 14 vragen voor.

Hoe vul jij vandaag jou dagen en met wie.

Ik probeer van elke dag iets moois en productief te maken. Deze dagen bestaan vooral uit produceren van nieuwe muziek in mijn muziekstudio en uit gezellige momenten met mijn partner. Een mooie, lange avondwandeling tot aan Koerselkapelleke met de hond. En net zoals iedereen werk ik mijn to-do lijstje af. Dus zie je me al wat meer in de tuin dan in de DJ-booth.

