De lijn neemt maatregelen nadat buschauffeur vrouw en kindje van schepen Habib El Ouakili laat staan Toon Royackers

25 juni 2019

19u06 0 Hasselt De Lijn Limburg zal de nodige stappen zetten nadat maandagmiddag één van hun chauffeurs de echtgenote en het kindje van schepen Habib El Ouakili (sp.a) had laten staan aan een halte. “Uw soort gaat niet mee,” had de chauffeur volgens getuigen naar de vrouw van Marokkaanse origine geroepen. Ook een andere vrouw stapte verbolgen af toen ze de racistische uitlatingen hoorde.

De schepen zelf diende maandag prompt een klacht in bij De Lijn. Hij benadrukte in een Facebookpost wel dat het om een uitzondering gaat. “Iedereen is vol lof over onze Hasseltse buschauffeurs. Vaak zijn ze ook een luisterend oor en worden het goede vrienden van de reizigers,” aldus Ouakili. De Lijn zelf bevestigde maandag al dat de klacht was aangekomen. “Racisme of discriminatie zijn ontoelaatbaar bij ons,” benadrukte woordvoerster Sonja Loos. Vandaag werd naar de versie van de buschauffeur geluisterd. Welke maatregelen De Lijn zal nemen, kon vandaag nog niet meegedeeld worden. “Het onderzoek loopt nog,” zo klinkt het.