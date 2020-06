De grootste hamburger van het land vind je in Hasselt Dirk Selis

26 juni 2020

13u09 2 Hasselt Chef Ramis Pirigam (39) van het Hasseltse restaurant ‘Butcher Grill&Bar’ aan de Meldertstraat is niet verlegen om een goede stunt. Zo prijkt er al een tijdje de Chef Ramis Pirigam (39) van het Hasseltse restaurant ‘Butcher Grill&Bar’ aan de Meldertstraat is niet verlegen om een goede stunt. Zo prijkt er al een tijdje de ‘gouden steak’ op zijn menukaart. Maar vandaag pakt de man uit met de langste hamburger van het land.

“Het is mijn bedoeling om met positieve acties bij de mensen een glimlach te ontlokken”, steekt chef Ramis Pirigam van wal. “Dat is volgens mij ook de taak van een goede chef. Het leed van de mensen verlichten met creatieve, culinaire ideeën. Toen ik de Nationale Veiligheidsraad maar bleef bezig horen over die anderhalvemeterregel, dacht ik bij mezelf: 'Waarom geen hamburger van anderhalve meter lang?’. Meteen de grootste van het land. Ik heb mijn huiswerk gedaan, hoor.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

250 euro

Even ter vergelijking: de grootste commercieel verkochte hamburger ter wereld zou een cheeseburger van 813 kilo zijn die in de Mallie’s Sports Grill & Bar in Detroit op de kaart staat voor een prijskaartje van 8.000 dollar. Wat mag dan de grootste hamburger van België in Hasselt wel kosten? “Je legt er 250 euro voor neer”, gaat Pirigam verder. “Maar je kan er dan ook met twintig man van eten. Of met twee mensen, maar dan moet je best grote honger hebben. Je moet wel een dag op voorhand bestellen, want het brood wordt gebakken op speciale bakplaten bij een bakker in de buurt. En ik wil mijn speciaal gemalen ‘angus beef’ liefst ook op tijd kruiden. Zeven kilo grof gemalen rundergehakt van topkwaliteit, hé.”

Veggie

“Leuk gevonden”, reageert viroloog Marc Van Ranst. “Al mogen we daar wel maar met tien tot maximaal vijftien personen aan tafel zitten, hé. Is er trouwens een vegetarisch alternatief?” Dat is er inderdaad. “Niet meteen iets wat er in een zaak met de naam ‘Butcher Grill&Bar’ past, maar klant is koning en we kunnen het zeker maken”, besluit de Hasseltse chef.