De Drij Pistolen: ooit vierde Heinrich Himmler er zijn overwinningen, in april opent Kentucky Fried Chicken er de deuren Dirk Selis

26 augustus 2019

15u53 3 Hasselt Kentucky Fried Chicken opent de deuren op de Grote Markt van Hasselt in april 2020, wanneer de werken er achter de rug zullen zijn. De Amerikaanse fastfoodketen koos De Drij Pistolen uit, een pand met een bijzondere geschiedenis. SS-kopstuk Heinrich Himmler vierde er ooit zijn overwinningen.

Kentucky Fried Chicken opent weldra veertig restaurants in Vlaanderen. Dit jaar gaat het om al zeker drie vestigingen: eentje in Wijnegem Shopping Center, eentje in Oost-Vlaanderen en ook eentje in Hasselt. België behoorde samen met Noorwegen tot een van de laatste landen waar nog geen KFC-restaurants gevestigd waren. Kentucky Fried Chicken heeft wereldwijd namelijk 18.000 restaurants in meer dan 125 landen. De fastfoodketen is wereldwijd beroemd voor hun gefrituurde kippenhapjes.“Na de werken aan de Grote Markt gaan we meteen open”, zegt Mathé Heeren van de Benelux Food Group. “Meer bepaald op de Grote Markt nummer 15 naast brasserie Plazza. Het pand op de hoek van de Grote Markt, waar vroeger Winson Watch lag, wordt op dit moment volledig verbouwd. Wees gerust, we gaan dat heel verfijnd aanpakken met een knipoog naar het verleden.” Een gebouw met een geschiedenis, zo blijkt.

Spaanse dubloenen

Vanaf 1695 staat het gebouw bekend als ‘De Drij Pistolen’. Met een pistool werd overigens niet het handwapen bedoeld, maar de Spaanse munt dubloen, buiten Spanje ook wel bekend als een pistool. Een maaltijd zou drie pistolen gekost hebben. Ondanks dat staat het gelijknamige handwapen in drievoud op de gevelsteen afgebeeld, die dateert uit 1730. Het huis was lange tijd een horecazaak. Zo was het een herberg, en in de 19e eeuw een café-restaurant waar de gegoede burgerij bijeenkwam. Vervolgens werd het een hotel, eveneens De Drie Pistolen genaamd. In 1964 werd het echter een bankgebouw: een filiaal van de Antwerpse Hypotheekkas werd erin gevestigd. In 1973 kwam de Algemene Spaar- en Lijfrentekas (ASLK) in het pand. In 1974 vertrok deze instelling weer naar een nieuw pand, en uiteindelijk vestigde zich een juwelier in het pand, dat in 1980 de monumentenstatus verwierf.

Heinrich Himmler

Naar alle waarschijnlijkheid zal KFC niet naar het stukje geschiedenis van tijdens de Tweede Wereldoorlog knipogen. Want de bekendste en meest beruchte bezoeker van De Drij Pistolen was SS-kopstuk Heinrich Himmler. “Tijdens de Tweede Wereldoorlog was in het gebouw op de Grote Markt de Duitse Kommandatur gevestigd”, vertelt auteur Jos Sterk in zijn boek in zijn boek ‘Hasselt Caféstad’. “Op een dag werd er een feestmaal georganiseerd voor de SS’ers die in Hasselt gelegerd waren. De komst van Himmler gebeurde in het grootste geheim. Ik vond er niets van terug in de oorlogspers, maar het verhaal werd me bevestigd door Jos Bonneux. Zijn vader was suisse in de Sint-Quintinuskathedraal en werd soms ingehuurd als maître d’hôtel. Jos vertelde me dat hij zich nog goed de verhalen herinnerde over klakkende laarzen en lange leren jassen. Hij wist ook dat het personeel de restjes van de copieuze maaltijd mee naar huis mocht nemen. Een interessant detail: bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog verlieten de uitbaters hun zaak en verborgen ze flessen wijn, zalm en andere dure voedingswaren achter een speciaal gemetselde muur. Voor Himmler werden die weer tevoorschijn gehaald.”