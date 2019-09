De Buurderij viert eerste verjaardag met proeverij: “Persoonlijk contact tussen producent en consument is belangrijk” Lien Vande Kerkhof

15u40 0 Hasselt De ‘Buurderij’, het duurzame alternatief voor het traditioneel wekelijkse supermarktbezoekje in Runskt, viert zijn eerste verjaardag met een heuse proeverij. Maar liefst 1276 mensen, waaronder 1044 Hasselaren, registreerden zich het afgelopen jaar om te kunnen smullen van seizoensproducten rechtstreeks bij boeren en producenten in de buurt.

“Ik had nooit durven dromen dat in het eerste jaar zoveel mensen zouden kiezen om meer lokaal en seizoensgebonden te eten”, zegt initiatiefnemer Bright Adiyia. “Het concept is simpel: mensen plaatsen op voorhand online een bestelling en halen elke dinsdag hun bestelling op in de Buurderij aan de sporthal in Runkst. Aanvankelijk plaatsten mensen een bestelling uit sympathie voor het idee, maar al snel bleek dat de meesten bleven terugkomen. De producten van de Buurderij zijn dan ook écht lekkerder en verser dan in de winkel. Zo goed als al onze producten worden de dag van de afhaling uit de grond gehaald, geoogst, gebakken of klaargemaakt. Dat verschil proef je gewoon. Iets meer dan 30 gezinnen doen bijna elke week hun boodschappen bij de Buurderij. Twee klanten plaatsten zelfs 50 van de 52 weken een bestelling.”

Persoonlijk contact

Bright is vastbesloten om de Buurderij nog verder uit te bouwen. “We merken dat het initiatief bij vele buurtbewoners nog niet gekend is. Daarom communiceer ik volop en motiveer ik mensen om een bestelling te plaatsen en de boodschap te verspreiden. Of er een financiële drempel is? Mensen zullen merken dat bepaalde producten zelfs goedkoper zijn dan in de supermarkt. Vijf euro voor 500 gram blauwbessen diezelfde namiddag geplukt versus zeven euro voor 500 blauwbessen, een week geleden geplukt en dan gekoeld op de veiling om vervolgens nog een paar dagen bewaard te worden in de koeling van een winkel. Toch zijn er inderdaad enkele producten waarvoor je net iets meer betaalt. Mensen op de Buurderij vertellen mij dat ze meer en meer willen weten wat ze eten en daarbij op zoek zijn naar kwaliteit en respect voor de natuur.

Bright voegt ten slotte toe dat zijn producenten steevast ter beschikking staan om het verhaal achter het product te vertellen. “Dat persoonlijk contact tussen producent en consument is onderdeel van wat het concept zo uniek maakt. Bovendien gaat op de Buurderij 85% van de verkoopprijs naar de boer of producent. Via traditionele wegen van veilingen en tussenpersonen krijgen ze maar 10 à 20% van de verkoopprijs.”