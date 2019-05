De blok komt eraan: Hogeschool PXL geeft 7 tips voor partner van student Dirk Selis

31 mei 2019

17u32 0 Hasselt Voor studenten in het hoger onderwijs is de examenperiode aangebroken. Een periode die heel wat inspanning en doorzettingsvermogen vraagt, en vaak zorgt voor stress. “Naast de traditionele tips voor studenten komen onze study-coaches dit jaar met iets nieuws, namelijk tips voor het lief, de vriend of vriendin van studenten. Naast ouders vormen zij vaak een steun en toeverlaat” zegt directeur onderwijs Heidi Croes van Hogeschool PXL.

Tip 1:

Help ontspannen! Ontspannen is belangrijk tijdens de examenperiode. Het helpt om je brein te ontlasten door met iets anders bezig te zijn. Anderzijds brengt het meer zuurstof in je lichaam waardoor stresssymptomen afnemen. Maar veel studenten komen niet tot ontspannen. Of ze ontspannen net te veel waardoor ze te weinig studeren. Hierin kan jij je lief helpen! Ga samen op zoek naar ontspanning die voor hem/haar het beste werkt. Dit kan zijn: wandelen, fietsen, relaxatieoefeningen, naar muziek luisteren, een praatje maken, … Bespreek daarna hoe hij of zij dit het beste kan inplannen in zijn/haar examenplanning. Misschien kan je ook samen ontspannen!

Tip 2:

Toon interesse! Het lijkt voor jou misschien maar saai wat je lief allemaal aan het studeren is. Maar probeer interesse te tonen voor waar hij/zij mee bezig is. Het zal je lief deugd doen dat je geïnteresseerd bent in wat hij/zij doet. Laat je lief ook aan jou uitleggen wat hij/zij aan het studeren is. Je onthoudt immers het beste wat je eens aan iemand anders hebt uitgelegd!

Tip 3:

Zorg voor een gezonde levensstijl! Om zich te kunnen concentreren heeft je lief nood aan voldoende en gezond voedsel, frisse buitenlucht en voldoende slaap. Zorg er dus voor dat je lief zichzelf niet verwaarloost. Je kan hierin een hulp zijn door gezonde snacks te voorzien in de pauzes en ervoor te zorgen dat je lief niet over zijn/haar grenzen gaat door nachtjes door te doen of te weinig te pauzeren. Veel gamen (meer dan één uur per dag) of het gebruik van pepmiddelen heeft een slechte uitwerking op de kwaliteit van slaap en concentratievermogen. Hier kan je dus ook op letten.

Tip 4:

Wees een luisterend oor! Je lief kan je steun goed gebruiken tijdens de blok. Velen hebben last van stress en negatieve gedachten. Laat je lief zijn angsten en frustraties tegen je vertellen. Vaak is het al voldoende om gewoon te luisteren.

Tip 5:

Wees geduldig! Misschien is je lief wel extra prikkelbaar in deze periode. Wees dan geduldig. Houd in gedachten dat je lief waarschijnlijk niet gefrustreerd is over jou. Vermijd nutteloze discussies die veel tijd en energie vreten. Dat leidt enkel tot meer frustraties.

Tip 6:

Laat je lief studeren! Het is niet leuk dat je lief minder tijd voor je heeft tijdens de examenperiode. Maar het is belangrijk dat je lief de momenten die hij/zij voorzien heeft om te studeren volledig benut. Zo gaat het ook sneller vooruit en kan je lief weer sneller tijd voor jou vrij maken. Vraag of je liefzijn/haar examenplanning doorstuurt en probeer hem/haar zo weinig mogelijk te storen op momenten die voor studeren bestemd zijn. Dit kan je bijvoorbeeld doen door dan geen berichtjes te sturen. Tijdens de pauzes kan je dan weer de nodige bron van ontspanning zijn. Moedig je lief aan om er gewoon aan te beginnen als hij/zij opstartproblemen heeft. Dat eerste moment is immers het moeilijkste.

Tip 7:

Verwen je lief! Beloning is belangrijk om studenten gemotiveerd te houden. Verwen je lief dus met leuke dingen als hij of zij een deadline gehaald heeft. Bedenk wat je lief leuk vindt: ontbijt op bed, samen uit eten gaan, naar de film gaan, enzovoort. Ook blijkt uit onderzoek dat vrijen zorgt voor stressvermindering. Dit zou volgens de onderzoekers te maken hebben met de aanmaak van het hormoon oxytocine, dat een rol speelt in het gevoel van verbondenheid in relaties.