Dansschool Dansbar laat cursisten bewegen op de ‘Salsa Corona’

16 maart 2020

18u56 4 Hasselt Begint de quarantaine al te vervelen? Wil je even de beentjes strekken zonder dat je daarvoor je huis moet verlaten? Geen zorgen, Hannelore Dierickx van de Stevoortse dansschool Dansbar heeft de ideale oplossing: ‘Salsa Corona’. Met haar tips tovert ze dans in een mum van tijd om tot een veilige contactsport.

“In de eerste plaats was ik verdrietig dat de dansschool moest sluiten”, zegt Hannelore. “Maar ik begrijp zeker dat de situatie ernstig is en het absoluut noodzakelijk is om de lessen even op te schorten. Toch besloot ik om niet bij de pakken te blijven zitten. En zo was Salsa Corona geboren.”

In haar filmpje tonen Hannelore en haar danspartner de drie essentiële pasjes van de contactloze dans. Zo is er bij pasje Covid-19 geen sprake van aanraking. Toch lijkt de connectie in de lucht te zweven. De danspartner van Hannelore houdt immers steevast zijn hand boven het hoofd van de danseres om haar fictief in het rond te draaien. Bij Covid-20 zoeken beide danspartners de connectie dan weer via twee paraplu’s. Covid-21 is misschien wel het intiemste pasje van de Salsa Corona. Hierbij mag je elkaar immers naar hartelust aanraken. Mits bescherming van handschoenen en mondmaskers natuurlijk.

Techniek

“Eigenlijk is het helemaal niet zo negatief dat dansers elkaar momenteel niet mogen aanraken”, legt Hannelore uit. “Op die manier kunnen ze individueel bepaalde pasjes oefenen. Zo leren ze focussen op hun eigen techniek. Ook zonder coronacrisis laten we onze cursisten weleens apart dansen. Zo gebruiken we bij Dansbar ballonnen om beginners de juiste stapjes van onze dansen aan te leren.”

“Of er meer filmpjes volgen? Wie weet! Voorlopig help ik vooral mijn cursisten met online dansoefeningen. Aangezien ik het momenteel druk heb met mijn andere fulltime job, heb ik nog niet echt de kans gehad om ook andere mensen aan het dansen te zetten. Maar wie weet. Laat het filmpje van de Salsa Corona een eerste les zijn.”