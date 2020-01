Dansen met de duivel op I love the 90’s: “Veel mensen weten niet eens dat we Limburgers zijn” Dirk Selis

24 januari 2020

18u05 1 Hasselt De organisatie van I love the 90’s maakte zopas haar laatste artiest bekend: de Belgische dancesensatie D-Devils. De groep werd opgericht in 1998 en scoorde hits met The 6th Gate (Dance With The Devil) en Judgement Day. “Maar eigenlijk weten maar heel weinig mensen dat we Belgen zijn, laat staan Limburgers” lacht de Hasseltse oprichter en producer Pieter-Jan Verachtert.

“Onze grootste successen hebben we altijd in het buitenland beleefd. Voornamelijk in Griekenland, Denemarken en Mexico. En ook op dit moment gaat het opnieuw hard in die landen. Zo wordt onze muziek momenteel gebruikt in een bioscoopfilm in Mexico, en is er een hype in Griekenland waarbij mensen helemaal los gaan op The 6th Gate, een beetje vergelijkbaar met het dansje op de Harlem Shake enkele jaren geleden. Enkele YouTube-influencers zijn daarmee begonnen en nu lijkt er maar geen einde aan te komen.”

Videoclips

Of Verachtert had verwacht dat het succes zo lang zou aanhouden? “Nee, absoluut niet. Maar al die nieuwe aandacht zorgt er wel voor dat we opnieuw zin hebben gekregen om met nieuw materiaal te komen. Zo leggen we op dit moment de laatste hand aan onze nieuwe plaat: Voodoo Doll.” Het is een samenwerking geworden met mede-Limburger Bart Wierzbicki (Bolderberg), die tevens zijn eigen videobedrijf runt. “Zo kunnen we meteen ook met een filmische videoclip komen. Want bij D-Devils heeft het altijd om verhalen gedraaid, duistere verhalen. Die kunnen we nu zowel met onze muziek als met onze videoclips vertellen. En het leuke is: omdat we al wat ouder zijn, zit er ook geen druk meer op. We kunnen volledig voor ons eigen ding gaan, en ons amuseren. Want is dat tenslotte niet waar het om draait?”

D-Devils is samen met o.a. Fiocco, Culture Beat, Alice DJ en Vanilla Ice één van de smaakmakers op ‘I love the 90’s – The party’ die plaatsvindt op zaterdag 21 maart in de Hasseltse Ethias Arena. Tickets bestel je op www.ilovethe90s.be