Daniëlsstraat is de mooiste Hasseltse kerstbuurt van 2019: “Wij versieren onze straat het hele jaar door” Emelie Wojcik

19 december 2019

17u27 6 Hasselt Sneeuwmannen gemaakt van afvalmateriaal, de postbus van de kerstman en een gezellige kerstbar, het zijn maar enkele elementen waarmee de Daniëlsstraat de titel van mooiste Hasseltse kerstbuurt in de wacht sleepte. Ook de samenhorigheid die bij de bewoners van de straat heerst, was volgens de jury een doorslaggevende factor.

Het sfeervolle initiatief ‘Kerstbuurten' van PR8 en de Hasseltse groendienst kreeg maar liefst 67 straten op de been om van hun straat de gezelligste kerstbuurt te maken. “Hoewel alle deelnemers stuk voor stuk hun best hebben gedaan, kon de Daniëlsstraat de jury toch net iets meer bekoren", zegt Dirk Thoelen, voorzitter van PR8. “Het is altijd een plezier om die straat te bezoeken. De bewoners hebben altijd creatieve ideeën en kwamen ook dit jaar aanzetten met een vernieuwend thema waarbij ze oud afval verwerkten tot mooie versieringen. Bovendien slaagden ze erin om elke buur bij hun project te betrekken. En laat dat nu net het doel zijn van heel dit initiatief.”

Intensief werk

De overwinning is voor de bewoners de kers op de taart na een lange periode van intensief werk. “We nemen al vier jaar deel aan de wedstrijd", zegt bewoner Rik Schetz. “Bij onze eerste deelname belandden we meteen op de achtste plaatst. Daarna zijn we geklommen van de zevende naar de vierde en nu de eerste plaats." De bewoners hebben ondertussen de smaak stevig te pakken. “We zijn al van in de zomer aan het nadenken over onze kerstversiering", aldus Rik. “Bovendien versieren wij onze straat het hele jaar door. Binnenkort mag de kerstversiering weer op zolder en dan komen wij aanzetten met lente-, paas-, zomer-, halloween- en allerheiligenversiering.”

De sleutel tot succes is volgens Rik dat élke bewoner van de Daniëlsstraat betrokken wordt bij het project. “Zo gaven we bijvoorbeeld elk gezin blanco sjablonen waarop ze hun wensen mochten noteren. Daarmee versierden we vervolgens onze kerstbomen", zegt Rik. “Bovendien hebben we een eigen kerstbar ingericht waar we onze overwinning al stevig gevierd hebben en waar op tweede kerstdag de kerstman ons een bezoekje komt brengen”, vervolgt de fiere buurtbewoner. “Het is echt prachtig hoe dit initiatief ons als buurt heeft samengebracht. Ik ken namelijk alle voornamen van al mijn buren, zelfs die van de bewoners van het appartementsgebouw in onze straat."

Creativiteit en samenhorigheid

De jury beoordeelde alle straten op basis van verschillende criteria zoals creativiteit, algemene sfeer, decoratie, samenhorigheid en de verhouding tussen het aantal verlichte bomen en deelnemende woningen en het zuinig omspringen met energie. “De jurering was dit jaar opnieuw een zware bevalling. Er zaten namelijk heel wat pareltjes bij”, zegt schepen van Parken en groen Joost Venken (RoodGroen+). “Maar over de winnaar, de Daniëlsstraat, bestond geen twijfel. De bewoners krijgen naast een mooie titel ook een straatfeest cadeau.”

Ondanks het feit dat de jury maar één winnaar kiest, mag het grote publiek ook nog een favoriet selecteren uit de top tien. Wie zijn favoriete straat nog een publieksprijs en kleine attentie gunt, kan vanaf dit weekend tot 31 december hier terecht om te stemmen.