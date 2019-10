Dana Winner geeft miniconcert in Kermt op Allerheiligen Lien Vande Kerkhof

29 oktober 2019

07u47 0 Hasselt Op Allerheiligen geeft Dana Winner een live en akoestisch miniconcert op de begraafplaats van haar Limburgse Kermt in het kader van Reveille 2019. Extra emotioneel is het feit dat de vader van de Hasseltse zangeres op deze plek begraven werd.

Reveil in Hasselt is een gratis evenement op Allerheiligen dat mensen dichter bij elkaar wil brengen met muziek, poëzie en lokale levensverhalen op het kerkhof. Dana Winner zit dit jaar 30 jaar in het vak en viert haar jubileumjaar onder andere met een éénmalige show in de Lotto Arena. Op 1 november zorgt ze voor een unieke en emotionele beleving op de begraafplaats van Kermt.

Poëziewandeling

Reveil vindt dit jaar ook voor de tweede keer plaats op de begraafplaats in Kiewit. Er zullen vertellingen en poëzie worden gebracht. Op het Oude Kerkhof van Hasselt start traditioneel ook een poëziewandeling georganiseerd door Het Genootschap. Guide Tournelle begeleidt de wandelaars met accordeonmuziek en er worden gedichten verteld over leven, liefde en dood. Reserveren voor deze wandelingen is echter wel noodzakelijk en kan via info@hetgenootschap.be