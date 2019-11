Daar is het winteruur, daar zijn de inbrekers BVDH

22 november 2019

16u44 2

Het is inmiddels een gekend fenomeen: hoe korter de dagen worden, hoe meer inbrekers op pad trekken. Dat blijkt ook uit het verslag van politiezone Limburg Regio Hoofdstad. Op enkele uren tijd kregen ze vijf meldingen van inbraken of inbraakpogingen. Donderdagavond waren er al berichten uit de Willekensmolenstraat (Hasselt), de Zinniastraat (Diepenbeek) en de Volmolenstraat (Hasselt). Vrijdagochtend werd er vervolgens geld gestolen in de Hasseltse Beuzestraat. ‘s Middags gingen dieven aan de haal met een spelconsole in de Stanislaslaan (Hasselt).