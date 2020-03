Cultureel Centrum Hasselt pakt uit met 'ode aan het spel' project Playground Emelie Wojcik

03 maart 2020

19u58 0 Hasselt In het Cultureel Centrum Hasselt is vanaf volgende week ‘Playground’ te bewonderen, een nieuw project dat volledig in het teken staat van spel. Het cultuurcentrum wil aan de hand van een reeks tentoonstellingen en evenementen nadenken over hoe een natuurlijke spel- en speelomgeving in de toekomst in de stad gerealiseerd kan worden.

Tijdens het project gaan verschillende makers op zoek naar antwoorden op vragen rond spel- en speelomgeving. Waarom lijken alle speeltuinen op elkaar? Hoe maken we van een georganiseerde speelplek opnieuw een natuurlijke ruimte voor fantasie en avontuur? En hoeveel vrijheid geven we de kinderen én onszelf daarin? Onder andere de Nederlandse topfotografe Carla Kogelman was snel gewonnen voor het project. Ze verbleef drie maanden in Hasselt en verkende de stad met een frisse, ontwapenende blik. Ze trok rond en richtte haar lens op alle mogelijke spelscènes. Het resultaat van haar expeditie is een indringende expo met meer dan 120 foto’s.

De Australische kunstenares Jessica Wilson en de Limburgse fotografe Iene Mesotten werkten dan weer samen aan een project waarin kinderen de ‘karaktertrekken’ van hun ouders fysiek in beeld brengen. Zij creëerden ‘I see you like this' waarbij kinderen de kans kregen om hun ouders te fotograferen door de lens van hun eigen verbeelding. Voor een keertje dus een selfie van de ouders en niet van de kinderen.

Ook opvallend zijn de studenten van de UHasselt, faculteit Architectuur en kunst, opleiding architectuur die in 90 maquettes hun eigen creatieve kijk op speelplekken tonen. Ze werpen een avontuurlijke blik op de inrichting van speelplekken en nodigen uit tot een reflectie op wat spel in de openbare ruimte kan zijn. Daarnaast buigen ze zich over een drietal bestaande speelpleinen om er alternatieve en avontuurlijke speelplekken voor te ontwerpen.

PLAYGROUND loopt van zondag 15 maart tot en met zondag 31 mei 2020. Het volledige programma en tickets voor voorstellingen en evenementen zijn raadpleegbaar via de website.