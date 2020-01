Cubanen die laptops stelen aan UHasselt opgepakt

MMM

30 januari 2020

12u54 0 Hasselt De politie heeft na lang onderzoek een dievenbende kunnen klissen die meerdere laptops hebben gestolen uit universiteiten. Het gaat om drie personen die feiten pleegden aan de UHasselt, maar ook toesloegen in Leuven, Gent en Antwerpen.

In december 2019 werden er verschillende laptops ontvreemd op de scholencampus in Diepenbeek. Dat gebeurde wanneer ze even onbewaakt achterbleven of wanneer de eigenaar een fractie van een seconde afgeleid was. Dankzij het feit dat de UHasselt haar camerabeelden deelt met de politiezone, konden de onderzoekers al snel een gezicht plakken op de verdachten.

Afgelopen maandag kreeg de politie Limburg Regio Hoofdstad een melding binnen van een diefstal van een laptop in de UHasselt campus Diepenbeek. De politieploegen hadden dankzij de camerabeelden van enkele weken eerder een goede beschrijving van de drie verdachten. Ze hebben hen dan ook snel na de feiten kunnen oppakken in de omgeving van de campus. De gestolen laptop werd in het struikgewas teruggevonden en terug aan de eigenaar overhandigd.

Tijdens een controle van hun voertuig werd er nog een gestolen laptop gevonden. Ook deze werd terug aan de eigenaar gegeven. Twee Cubaanse mannen, van 20 en 34 jaar, en een 28-jarige Mexicaanse man werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Hasselt en aangehouden. De verdachten kunnen mogelijks ook gelinkt worden aan diefstallen van laptops op universiteiten in Gent en Antwerpen. De politie Limburg Regio Hoofdstad zet het onderzoek dan ook verder.