Corruptie binnen De Watergroep: parket voert bijkomende huiszoekingen MMM/belga

08 oktober 2019

19u10 0 Hasselt In het onderzoek naar mogelijke corruptie binnen De Watergroep van Limburg zijn vrijdag 4 oktober bijkomende huiszoekingen uitgevoerd door speurders van de federale gerechtelijke politie van Limburg.

Speurders vielen binnen bij De Watergroep in Hasselt zelf. “Ook nu zullen de in beslag genomen stukken door de speurders verder worden geanalyseerd”, liet het parket dinsdag weten. Op 27 augustus werden er al op bevel van de Hasseltse onderzoeksrechter huiszoekingen en arrestaties uitgevoerd.

Toen vonden er zes huiszoekingen plaats in Antwerpen, Temse, Hasselt, Herk-de-Stad, As en Alken. De speurders verzamelden een groot aantal documenten, die het onderwerp van een grondig verder onderzoek zullen uitmaken. Het hoofdbestuur van De Watergroep had enkele maanden geleden een interne audit aan het parket van Limburg overgemaakt, waarna het dossier werd opgestart.

“Aangezien er aanwijzingen waren van financiële onregelmatigheden en mogelijke vriendendiensten, vorderde het parket een onderzoeksrechter om het verdere onderzoek te voeren en enkele huiszoekingsbevelen af te leveren. De Limburgse federale gerechtelijke politie krijgt steun van de centrale dienst voor de bestrijding van corruptie (CDBC) en van leden van de regionale computer crime unit (RCCU)”, aldus het Limburgse parket.