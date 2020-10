Coronareglement voor Limburgse seizoenarbeiders verlengd tot eind november Giulia Latinne

12 oktober 2020

18u50 0 Hasselt Gouverneur Jos Lantmeeters heeft het politiereglement over de coronamaatregelen voor seizoenarbeiders in Limburg verlengd vanaf nu tot en met 30 november 2020. Zo moeten de seizoenarbeiders afkomstig uit oranje of rode zones bij aankomst meteen in quarantaine en zich, ten vroegste vanaf de vijfde dag, laten testen.

Elke seizoenarbeider die uit een rode of oranje zone aankomt in Limburg, moet in quarantaine en zich laten testen op het coronavirus. Die verplichting vervalt enkel wanneer zij een vrijstelling krijgen na het invullen van de optionele zelfevaluatie van het risisco op besmetting, opgenomen in het Passenger Locator Form.

Bij aanvang en tijdens de werkperiode kunnen werkgevers in de provincie Limburg de temperatuur van hun ingeschreven seizoenarbeiders nemen. Wanneer zij een verhoogde temperatuur of duidelijke symptomen vaststellen, moeten ze meteen een arts raadplegen. Daarnaast worden de seizoenarbeiders in Limburg tewerkgesteld in vaste groepen van tien personen. Indien er symptomen bij een seizoenarbeider in die groep wordt vastgesteld, moet de volledige groep in quarantaine en een coronatest ondergaan.