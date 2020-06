Coronacrisis jaagt armoede de hoogte in: Voedselbank Limburg kent een stijging van 21% Dirk Selis

03 juni 2020

16u03 0 Hasselt Meer en meer Limburgers doen een beroep op de voedselbank. In Limburg stijgt het aantal gebruikers met maar liefst 21 procent ten opzichte van vorig jaar. Vlaams minister van armoedebestrijding Wouter Beke bracht woensdagochtend een werkbezoek aan Voedselbank Limburg. Hij was meteen getuige van een drukte van jewelste.

“Ook in deze moeilijke Coronatijden hebben de vrijwilligers van Voedselbank Limburg hun werkzaamheden onverminderd voortgezet. Vergeleken met de eerste 5 maanden van 2019 verdeelde onze voedselbank in dezelfde periode van dit jaar immers 21% meer voedingsmiddelen aan Sint-Vincentiusverenigingen, OCMW’s en andere hulporganisaties”, zegt Jos Dessers van Voedselbank Limburg.

Schroom opzij zetten

De coronacrisis jaagt de armoede de hoogte in. Veel Limburgse bedrijven en supermarkten, maar ook Europa voorzien de bank van voedseloverschotten. “Maar ook deze vrijgevigheid kent haar grenzen”, gaat Dessers verder. “De overheid moet straks met geld over de brug komen om voor arme Limburgse gezinnen eten te kopen. Wat nu meemaken is nog maar de eerste golf. wacht tot straks de gezinnen uit de middenklasse hun schroom opzij hebben gezet en bij ons komen aankloppen.”

Vlaams minister van armoedebestrijding Wouter Beke luisterde aandachtig naar de mensen van Voedselbank Limburg. “Dit is meteen de reden waarom ik hier ben", zegt Beke. “Ik wil weten wat er hier leeft en waar het schoentje knelt. De armoede stijgt en dat is te wijten aan de Coronacrisis. Mensen zijn hun job kwijt en hun inkomen slinkt dan ook zienderogen. We gaan dit structureel moeten aanpakken, zoveel is zeker.”