Coronacrisis in Limburgse bedrijven:

Punch Powertrain legt productie stil, Beringen-centrum volledig op slot Emily Nees

17 maart 2020

11u40 0 Hasselt Het coronavirus heeft een behoorlijke impact op de Limburgse economie. Bedrijven zoals Punch Power in Sint-Truiden hebben al beslist om de productie stil te leggen, heel Beringen-centrum gaat in lockdown en personeelsleden vragen om Maasmechelen Village te sluiten.

SINT-TRUIDEN: Punch Powertrain, een Truiens bedrijf waar 750 mensen zijn tewerkgesteld, legt de volledige productie stil. De producent van versnellingsbakken laat wel weten dat alle arbeiders op economische werkloosheid worden gezet.

SINT-TRUIDEN: Tenneco springt mee op de kar. De schokdemperproducent, waar zo’n 1.300 personen werken, ligt plat. Het bedrijf had eerder al 25 maatregelen getroffen in het kader van de coronaproblematiek.

SINT-TRUIDEN: Ook Call Excell ligt niet plat. Het callcenter doet wel beroep op thuiswerk. Zo werken 550 van de 750 personeelsleden van thuis uit.

BERINGEN: In het centrum van Beringen maakt eendracht macht. Alle handelaars hebben daar samen besloten om in lockdown te gaan en dat vanaf dinsdag. “Wij zijn van mening dat als we nu allemaal samen tegen het virus strijden, dit sneller te bestrijden valt”, klinkt het.

HASSELT: De Italiaanse ijsjeszaak Mama Leone, het voormalige IJs van de Smaak, heeft dit weekend nog maar net haar deuren heropend om nu op slot te gaan. “Ik weet dat er twee zomerse dagen volgen en dat het land daarna waarschijnlijk in lockdown gaat. Maar de kassa van die twee werkdagen is minder waard dan de gezondheid van mijn personeel en mezelf”, zegt eigenaar Frank Bijnens. “De eerste opening was al een groot succes. We lieten de klanten toen met mondjesmaat binnen. We kijken uit naar de heropening”, klinkt het.

MAASMECHELEN: Medewerkers van Maasmechelen Village zijn niet te spreken over het feit dat het winkeldorp nog steeds is geopend voor bezoekers. Ze vinden het onder meer onverantwoord dat ze in contact komen met klanten uit het buitenland.