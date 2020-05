Coronacrisis begint zich economisch af te tekenen: “Ontslagintenties in Limburg liggen dubbel zo hoog dan gemiddeld” Dirk Selis

01 mei 2020

09u56 2 Hasselt Kmo’s in Limburg zijn begin april het meest pessimistisch over de verwachte hoeveelheid werk in het tweede kwartaal. Dat heeft een weerslag op hun plannen qua structurele tewerkstelling. Begin april gaf één op vijf (18,7%) aan in het tweede kwartaal (voor eind juni) al personeel te moeten ontslaan. Zeven op tien van de Limburgse kmo’s verwachten een afname van de hoeveelheid werk. Dat zijn extra inzichten uit de extra bevraging begin april in het kader van de 40ste tewerkstellingsenquête in opdracht van hr-dienstenverlener SD Worx bij 1.025 bedrijfsleiders en personeelsverantwoordelijken.

Kmo’s in Limburg zijn begin april het meest pessimistisch over de verwachte hoeveelheid werk in het tweede kwartaal. “Zeven op tien (68%) verwachten een afname van het werk, terwijl dat in maart maar één op tien (11,7%) was”, steekt Yves Vanhees van SD Worx van wal. “De meerderheid (47,4%) verwachtte een status quo en vier op tien (40,8%) verwachtte toen nog een toename van het werk.”

Ontslagen

“De ontslagintenties lagen in maart ook al op ongeveer één op vijf in Limburg. Een op vijf kmo’s in Limburg vreest ook mensen te moeten ontslaan voor eind juni. Ontslagintenties in Limburg liggen dubbel zo hoog dan gemiddeld. In maart lag het gemiddelde op 8,5%.”

Aanwervingsintenties kelderen

“Sinds de coronacrisismaatregelen lijkt het erop dat in veel bedrijven de structurele aanwervingen tot eind juni bevroren zijn”, gaat Vanhees verder. “Hoewel de tewerkstellingsintenties overal een flinke duik nemen, scoort Limburg niet het laagst qua rekruteringsintentie: 11,9% van de kmo’s overweegt nog personeel aan te werven in het tweede kwartaal. Dat is hoger dan bijvoorbeeld in West-Vlaanderen waar dat terugviel tot 6%. Begin maart lagen de aanwervingsintenties nog het hoogst: Limburg had toen de grootste verwachting (39,8%), samen met Antwerpen, met vier op de tien kmo’s die gingen aanwerven in het tweede kwartaal.”