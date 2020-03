Coronabesmetting vastgesteld in Alken, Kuringen en Riemst Emelie Wojcik

06 maart 2020

19u36 0 Hasselt Zowel in Alken als Kuringen is bij een leerling op een basisschool het coronavirus vastgesteld. Ook in Riemst meldt het gemeentebestuur dat er een persoon besmet is.

In Kuringen werd de besmetting vastgesteld bij een leerling van de Stedelijke Basisschool Kuringen. “De leerling in kwestie heeft de ziekte opgelopen tijdens een busreis naar Italië”, zegt schepen van Onderwijs Habib El Ouakili (RoodGroen+). “Pas achteraf bleek dat er op de bus iemand zat die al besmet was met het virus. De busmaatschappij heeft daarom alle inzittenden gecontacteerd waarop het gezin van de leerling in kwestie zichzelf liet testen. Ondanks het feit dat het kind nu thuis in quarantaine verblijft, vertoont het geen uiterlijke kenmerken van de ziekte.”

Op de lagere school in Alken - die verder anoniem wenst te blijven - werd bij twee leerlingen uit het derde leerjaar het coronavirus vastgesteld. “Het gaat om twee kinderen uit twee verschillende gezinnen die samen op vakantie waren in Italië”, zegt burgemeester van Alken Marc Penxten (N-VA). “Aangezien beide kinderen ook naar de opvang gingen, wordt bij alle leerlingen van het derde leerjaar die naar de opvang gaan eerst hun temperatuur gemeten. Als zo koorts hebben, moeten ze meteen naar huis.”

Ook in Riemst meldt het gemeentebestuur dat er een persoon besmet is met het coronavirus. De patiënt zit momenteel thuis in quarantaine. Alle personen met wie de patiënt nauw contact heeft gehad worden op een lijst gezet, gecontacteerd en onder toezicht geplaatst. Dit situatie wordt door de betrokken partijen nauw opgevolgd.