Coronabesmetting nu ook aan UHASSELT vastgesteld, maar universiteit blijft open Dirk Selis

05 maart 2020

13u37 3 Hasselt Bij een Italiaanse doctoraatsstudente afkomstig uit Genua die maandag bij het Biomedisch Onderzoeksinstituut (BIOMED) van de Hasseltse universiteit werkte, is het coronavirus vastgesteld. De onderzoekster vertoonde symptomen en werd geadviseerd om een arts te raadplegen. Deze heeft beslist om een test af te nemen die positief bleek. De onderzoekster was enkel maandag bij BIOMED aanwezig.

“Aan personeelsleden van Biomedisch Onderzoeksinstituut BIOMED die contact gehad hebben met de onderzoeker is gevraagd om thuis te blijven”, vertelt woordvoerder Koen Santermans van de UHasselt. “Personeelsleden die in gebouw C de campus waar BIOMED gevestigd is, werken en zich ziek voelen, worden ook gevraagd om thuis te blijven. De lokalen in gebouw C worden extra gereinigd.”

UHasselt sluit niet

Overweegt de universiteit om de deuren te sluiten? “Zeker niet”, gaat Santermans verder. “We blijven de aanbevelingen van de FOD Volksgezondheid en het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid nauw opvolgen. Dit houdt in dat we aan personeel en studenten vragen om de eerder aangekondigde hygiënemaatregelen strikt op te volgen. Medewerkers of studenten met specifieke vragen kunnen terecht op centraal punt binnen onze universiteit. Het reisverbod voor medewerkers en studenten die in het kader van hun werk of studie naar China, Zuid-Korea, Iran of Noord-Italië zouden reizen, blijft gehandhaafd. Studenten of medewerkers die momenteel in het kader van hun werk of studie nog in een gebied verblijven met een groot aantal bevestigde COVID-19 gevallen, kunnen vrijwillig terugkeren. Wie beslist om ter plaatse te blijven, wordt gevraagd de adviezen van de lokale autoriteiten op te volgen. Wie terugkeert vragen we om vooraleer het werk of studie aan UHasselt te hervatten een arts te raadplegen en zijn advies op te volgen.”