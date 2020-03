Corona in Limburg: extra bedden en strikt mondmaskerbeleid in Jessa Ziekenhuis, alle carnavalsstoeten afgelast Emily Nees

12 maart 2020

09u38 64 Hasselt Ook in Limburg worden steeds meer maatregelen getroffen in de strijd tegen het coronavirus. Zo is de moeilijke beslissing gevallen om alle Ook in Limburg worden steeds meer maatregelen getroffen in de strijd tegen het coronavirus. Zo is de moeilijke beslissing gevallen om alle carnavalsstoeten in de provincie af te gelasten. Het Jessa Ziekenhuis bereidt zich intussen voor door een veertigtal extra bedden te plaatsen. Er geldt ook een streng mondmaskerbeleid voor het verzorgend personeel.

Extra bedden en streng mondmaskerbeleid in Jessa Ziekenhuis

Het Jessa Ziekenhuis voorziet een veertigtal extra bedden om patiënten op te vangen in tijden van corona. Voorts geldt er een strikt beleid rond het dragen van mondmaskers, waar het verzorgend personeel zich aan moet houden. Dat is niet gek als je weet dat 19 mensen al positief getest hebben op COVID-19 in het ziekenhuis.

Alle carnavalsstoeten in Limburg afgelast

De gouverneur van Limburg heeft de knoop doorgehakt: geen enkele carnavalsstoet in de provincie gaat deze maand door omwille van het coronavirus. Een moeilijke beslissing luidt het. “Alles in gans Limburg is geannuleerd. We begrijpen het, maar het is toch hard", bekent de gouverneur. “Financieel een klein drama. We hebben hier voor 21.000 euro snoep staan en zoveel sponsors die we moeten contacteren. Maar inderdaad, de gezondheid primeert.”

Z33 heropent zonder toeters en bellen

Z33, nu het Huis voor Actuele Kunst, Design en Architectuur, doet dit weekend de deuren opnieuw open. Corona is echter een domper op de feestvreugde. Zo zullen er minder festiviteiten plaatsvinden vanwege het virus.

Schlagerfestival Hasselt uitgesteld tot volgend jaar

De 15de editie van het Schlagerfestival zal niet plaatsvinden op 27,28 en 29 maart in de Ethias Arena. Het feest blijft uit vanwege het coronavirus. Het wordt opgeschoven naar 2021, omdat het niet mogelijk is om de artiesten de komende twee maanden te boeken.

Alle complexen van Sportoase op slot

In Limburg gaan alle gebouwen van Sportoase dicht. Het gaat om sporthallen in Beringen, Lanaken en Tongeren. “We willen wel alle bezoekers geruststellen”, zegt Michaël Schouwaerts Algemeen Directeur Groep Sportoase. “FOD volksgezondheid geeft aan dat zwemmen of sporten geen enkel hoger risico met zich mee brengt. Onze zwembaden, en bij uitbreiding al onze sportcomplexen, zijn een gezonde omgeving waar de lucht voortdurend ververst wordt. Bovendien kunnen virussen niet overgedragen worden door zwembadwater dat chloor bevat. We willen met deze sluiting tijdig onze verantwoordelijkheid opnemen en vermijden dat groepen bij elkaar komen om zo het risico op een exponentiële verspreiding van het virus te voorkomen.”

Geen jeugd- en amateurvoetbal in maart

In ons land worden alle wedstrijden en trainingen van jeugd- en amateurvoetbal afgelast, dus ook in Limburg. Het veldvoetbal, zaalvoetbal en minivoetbal gaan dus niet door tot en met 31 maart.

Activiteiten Marnixring gaan door

Marnixring, een serviceclub die instaat voor de bevordering van de Nederlandse taal, kondigt aan dat het geen activiteiten zal afgelasten. Dat geldt ook voor de drie clubs in Limburg: Limburg Herkenrode, Land van Loon Nieuw Eyck en Brigand.

Tooneelgroepen lassen voorstellingen af

Verschillende toneelverenigingen uit Limburg annuleren hun voorstelling. Deze groepen lieten al weten dat er voorlopig geen zullen zijn: Die Ghesellen uit Zonhoven, Sint-Bona Heusden-Berkenbos, de Lummense toneelkring, het Hasselts Toneel en tot slot ‘t Amateurke uit Neerharen.

Studentensport Limburg legt avondprogramma stil

Studentensport Limburg heeft beslist om het vaste avondprogramma te schrappen. Dat van 12 maart tot en met 19 april, het einde van de paasvakantie. Het gaat onder meer om reeksen badminton, zumba, spinning en moderne dans. Studenten van de omliggende hogescholen en de universiteit in Hasselt zullen dus niet meer kunnen deelnemen.

Hogeschool PXL en UHasselt

Hogeschool PXL liet woensdag weten als eerste onderwijsinstelling in Vlaanderen de deuren te sluiten gedurende drie weken. Effectieve besmettingen zijn er nog niet opgetekend, maar directeur Ben Lambrechts neemt het zekere voor het onzekere. “We kunnen ons digitale onderwijs inzetten, dus dat doen we ook.” De komende drie weken zullen de leerlingen hun lessen dus online volgen.

UHasselt gaat voorlopig niet over tot een sluiting, maar neemt wel extra maatregelen. Alle onderwijsactiviteiten waar meer dan vijftig mensen in één ruimte samen zouden zijn, worden verboden. Dat geldt dus voor fuiven op het grondgebied van de universiteit. Lessen in kleine groepen kunnen wel doorgaan. En er worden alternatieve lesmethodes aangeboden. Wat die precies inhouden, zal per opleiding bekeken worden. Alle geplande examens kunnen overigens doorgaan, mits voldoende fysieke afstand tussen de studenten.

Uitvaart volgen via internet

Het Hasseltse uitvaartcentrum Beutels zendt afscheidsceremonies sinds begin deze maand ook online uit. Dat initiatief kwam er om bijvoorbeeld rouwenden die zich in het buitenland bevinden, de kans te geven om de uitvaart van een geliefde te volgen. Maar in tijden van corona is het ook een manier om te vermijden dat grote groepen mensen samen moeten komen om afscheid te nemen.

Lokale dienstencentra Hasselt sluiten

Alle lokale dienstencentra van Hasselt gaan op slot. Dat houdt in dat er geen lessen noch andere activiteiten doorgaan. Ook de cafetaria gaat dicht, waardoor het niet meer mogelijk is om warme maaltijden te serveren.

Hasselt annuleert eigen activiteiten

Hasselt maakt bekend dat alle eigen activiteiten worden geannuleerd, en dat tot en met 3 april. Ook raadt het stadsbestuur events van externe organisatoren af.

Muziekodroom trekt streep door concerten

Concertzaal Muziekodroom in Hasselt sluit de deuren tot het einde van de maand maart. Dat wil zeggen dat alle concerten worden uitgesteld. In overleg met de artiesten zal er worden gezocht naar een latere datum.

Versuz beperkt bezoekers

De Hasseltse nachtclub Versuz schrapt haar evenementen voorlopig niet, maar de club brengt de capaciteit wel terug, van 3.300 bezoekers naar 950.

Forty Five blijft open

Forty Five in Hasselt heeft naar verluid een capacitiet van minder dan 1.000 bezoekers. De externe organisatoren zullen zelf beslissen of de evenementen al dan niet doorgaan in de discotheek.

Biomedness TD verandert van locatie

De Biomedness TV van Biomedica vindt op 12 maart gewoon plaats. De studentenvereniging heeft echter wel de beslissing genomen om het feest te verplaatsen van de grote zaal van Fitlink naar de fuifbunker. Daardoor daalt het aantal beschikbare tickets eveneens.

CCHA sluit

Cultureel Centrum Hasselt laat weten dat het vanaf vrijdag 13 maart sluit. Alle activiteiten zijn geannuleerd, ondanks dat het CCHA naar eigen zeggen nooit de capaciteit van 1.000 aanwezigen haalt. De regel geldt tot en met 3 april. Mensen met tickets zullen hierover nog een bericht ontvangen.

Kapermolen dicht

Ook het stedelijk zwembad Kapermolen in Hasselt gaat op slot.

Wekelijkse markt in Hasselt gaat door

Hasselt laat weten dat de markt aanstaande vrijdag gewoon plaatsvindt. Het stadsbestuur vraagt wel om de nodige afstand van elkaar te houden.

Geen Italiëreis voor Kindsheid Jesu

Kindsheid Jesu in Hasselt laat weten dat het de Italiëreis uitstelt naar de herfstvakantie.

Repair Café Runkst geannuleerd

Het zogenaamde Repair Café in Runkst is afgelast. Het event wordt verplaatst van 14 maart naar 11 april.

Dienstencentrum De Cirkel Herk-de-Stad toe

Dienstencentrum De Cirkel sluit vanaf donderdag 12 maart tot dinsdag 31 maart de deuren om zo de verdere verspreiding van het Coronavirus in de mate van het mogelijke in te dijken.

KSA Moos Herk last activiteiten af

De jeugdbeweging volgt de richtlijnen van Minister Dalle en de jeugdsector. KSA Moos Herk heeft daarom beslist om alle activiteiten tot en met 28 maart af te gelasten.

Wandelclub Kortessem annuleert activiteit

Wandelclub Iris uit Kortessem laat weten dat de wandeling op maandag 16 maart niet zal plaatsvinden vanwege COVID-19.

Op de koffie met Danny Fabry afgelast

Herk-de-Stad last ‘Op de koffie met Danny Fabry’ op vrijdag 20 maart af, omdat deze activiteit zich richt op 65-plussers. Het bestuur laat wel weten dat het optreden van Winterland ’76 vrijdagavond op 13 maart in De Markthallen gewoon doorgaat.

Truiense rusthuizen in lockdown

De woonzorgcentra van Zorgbedrijf Sint-Truiden laten sinds donderdag geen bezoekers meer toe in rusthuizen Villa Rosa en ‘t Meiland. “Een drastische maatregel, maar we werken hier met een zeer kwetsbare groep.”

Verpleegkundigen uit quarantaine gehaald

Het Trudoziekenhuis moest het plots met 25 medewerkers, de meerderheid verpleegkundigen, minder doen omdat ze in contact waren gekomen met een coronapatiënt. Maar omdat het ziekenhuis prompt met capaciteitsproblemen zat, werden 24 medewerkers die geen symptomen vertoonden, opnieuw uit quarantaine gehaald.

PickNick Antique in Sint-Truiden geannuleerd

Naar aanleiding van de maatregel van Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke heeft Sint-Truiden beslist om de buurtrestaurants in de deelgemeentes tot 3 april te sluiten en het seniorenevenement ‘PickNick Antique’ af te lassen.

Dierenasiel stelt Zoete Middag uit

VZW Dierenvrienden uit Sint-Truiden heeft besloten om de Zoete Middag uit te stellen naar een latere datum.

Oldtimerbeurs Limburghal afgelast

De Ildtimerbeurs, die dit weekend op 14 maart en 15 maart zou plaatsvinden in de Limburghal, is afgelast. Dat werd bekendgemaakt op Facebook. Het evenement trekt dan ook meer dan duizend bezoekers.

Galabal Medica in Genk

Het galabal Medica, dat normaal zou plaatsvinden op 13 maart in Hangar 58, wordt op bevel van de gouverneur geschrapt. Dit in het kader van de beslissing om evenementen met meer dan 1.000 deelnemers niet te laten doorgaan.

GA voor Kunst annuleert enkele activiteiten

Het gaat enkel om kleine activiteiten, zoals de probeerdagen. Ouders en leerlingen hebben hieromtrent een mail ontvangen.

Voorlopig geen afgelastingen in C-mine

Het cultureelcentrum C-mine laat weten dat het voorlopig geen events organiseert, omdat het aantal bezoekers bij de indoor events lager ligt dan 1.000.

Activiteiten voor ouderen in Genk

Ook alle activiteiten waar ouderen en andere risicogroepen aanwezig zouden zijn, worden geschrapt. Cultuurinstellingen houden de programmatie dan weer aan zoals voorzien. Het stadsbestuur merkt wel op dat heel wat organisatoren van (kleinere) evenementen ook uit voorzorg annuleren. Het gaat onder meer om de Oldtimerbeurs, die dit weekend de deuren zou openen in de Limburghal. “Evenementen die in openlucht plaatsvinden of minder dan 1.000 bezoekers tellen, kunnen gewoon doorgaan”, aldus burgemeester Wim Dries. “Maar we raden ten zeerste aan om de richtlijnen van de gouverneur en de federale overheid goed op te volgen. We zullen die ook ter beschikking stellen voor organisatoren.” Meer info vind je hier.

Diensten- en woonzorgcentra in Genk

Genk heeft beslist om de vijf lokale dienstencentra te sluiten gedurende, voorlopig, één maand. Activiteiten worden er geschrapt, maar niet alles ligt er stil. “De Minder Mobielen Centrale voorziet in de mate van het mogelijke een minimale dienstverlening”, zegt schepen Ria Grondelaers. “Ook zoeken onze medewerkers naar een oplossing voor mensen die een warme maaltijd aan huis nodig hebben. De dienstencentra houden intussen figuurlijk de vinger aan de pols bij hun vaste bezoekers, door elke week even te bellen. Want voor onze ouderen valt nu immers een grote bron van sociaal contact een tijdje weg.”

Over het dagcentrum van het Zorgbedrijf Ouderenzorg Genk neemt het stadsbestuur donderdag nog een beslissing. Naschoolse kinderopvang en kinderdagverblijven blijven wel open. De stad raadt wel aan om grootouders daar te ontzien, om het risico op een besmetting te verkleinen.

Coronawachtpost in Genk

Genk heeft met de coronawachtpost een extra locatie voor consultaties. Het gaat om het voormalige gebouw van het OCMW wijkcentrum-Noord op de Onderwijslaan, dat ter beschikking gesteld word van huisartsenvereniging Prometheus.

Voor het overige blijft de dienstverlening en het aanbod van de stad Genk gegarandeerd. Er is extra aandacht voor hygiëne aan de onthaalbalies en andere plekken waar fysiek klantencontact plaatsvindt. De medewerkers worden regelmatig geïnformeerd over de stand van zaken.

ZOL beperkt aantal bezoekers

Het ZOL vraagt om bij voorkeur slechts één persoon op bezoek te laten komen. Bij raadplegingen mag je ook slechts door één iemand worden vergezeld.

Dienstencentrum Hamont-Achel dicht

Om de oudere inwoners te beschermen, gaat het dienstencentrum van Hamont-Achel dicht tot en met 13 april. Het dagverzorgingscentrum blijft wel open.

Schepencollege last enkele activiteiten af in Bilzen

In het licht van de verspreiding van het coronavirus heeft het schepencollege van Bilzen beslist om de volgende events niet te laten plaatsvinden op zaterdag 14 maart: de fuif Totem van Scouts Schoravé in JC De Bilding, de voorstelling Jukebox in CC De Kimpel en de dansvoorstelling Move in Shape in sporthal De Kimpel. Die laatst genoemde gaat ook niet door op zondag, net zoals de familievoorstelling ‘Gratis chips!’ in CC De Kimpel. Voor de voorstelling Vlaams Muziek Theater in CC De Kimpel op zaterdag 28 maart geldt dezelfde regel. Mensen met een ticket ontvangen een tegoedbon.

Geen dansnamiddagen in Bilzen

Dienstencentrum De Wijzer beperkt vanaf donderdag het aantal activiteiten in groep. Dansnamiddagen , het repaircafé en vrije computeravonden worden alvast geschrapt. De dienstverlening, zoals het zorgloket, blijft wel behouden.

Zwembad De Kimpel Bilzen blijft geopend

De nodige maatregelen omtrent hygiëne worden er toegepast.

Medewerker Mariaziekenhuis in Pelt besmet

Donderdag 12 maart en vrijdag 13 maart gaat het operatiekwartier van het Mariaziekenhuis in Pelt op slot. Er heeft namelijk een medewerker positief getest op COVID-19.

Pelt sluit dienstencentra

Dienstencentra Pelle Melle en BinnenHOF worden voorlopig gesloten, gemeentelijke evenementen voor senioren worden geannuleerd. Wat grote events en jeugdfuiven betreft, zal de gemeente nog kijken welke ingrepen nodig zijn.

Geen zwemmers toegelaten in Lago Pelt Dommelslag

Het zwembad blijft officieel dicht om verdere verspreiding van het coronavirus te beperken.

Initiatieven lokaal bestuur Maasmechelen afgelast

Het bestuur van Maasmechelen annuleert de eigen activiteiten tot en met 19 april. Events, zowel indoor als outdoor, worden platgelegd en dat ongeacht het aantal aanwezigen. Het gaat om initiatieven zoals sportkampen en lezingen in de bib. De reguliere diensten blijven voorlopig wel actief.

Ontmoetingscentra in Lanaken sluiten

Het schepencollege van Lanaken last alle activiteiten in de gemeentelijke ontmoetingscentra van Lanaken af.

Lessen op Domein Pietersheim geschrapt

Op het Domein Pietersheim in Lanaken gaan voorlopig geen lessen en verhuringen door vanwege het coronavirus.

Geen voorstelling met Marijn De Valck in Lanaken

Lanaken schrapt alle activiteiten in de gemeentelijke ontmoetingscentra. Zo gaat de voorstelling voor 65-plussers met Marijn De Valck en Liliane St.Pierre in het CC niet door. Er zal een nieuwe datum gezocht worden. Indien die niet gevonden wordt, zullen de tickets terugbetaald worden.

UNIZO annuleert ondernemersacademie

UNIZO Lanaken annuleert de sessie van de ondernemersacademie rond sociale media. Ze wordt verplaatst naar 17 september.

Geen buitenschoolse activiteiten meer voor Aan de Basis in Smeermaas

Kleuter- en basisschool Aan de Basis in Smeermaas last alle buitenschoolse activiteiten af tot en met 31 maart. Dat laat de directie via een brief weten aan de ouders. De directie verbiedt nu ook de toegang aan ouders, gootouders en andere externen in het hele schoolgebouw.

Praatcafé HHC gaat niet door

In samenspraak met alle katholieke scholen van Lanaken is beslist om het Praatcafé in het Heilig Hartcollege te annuleren. Dat vond normaal plaats op zaterdag 21 maart.

Rusthuis Houthalen-Helchteren in lockdown

Woonzorgcentrum Het Dorp houdt bezoekers voorlopig buiten, en bewoners binnen. Wie die laatste regel breekt, gaat in isolatie.

Dorpsrestaurant dicht in Hechtel-Eksel

Het dorpsrestaurant in Hechtel-Eksel blijft voorlopig gesloten. Ook worden de bezoekersuren in het woonzorgcentrum van Vitas beperkt.

Peer sluit dienstencentrum

Op advies van Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V), heeft Peer besloten om Dienstencentrum De Schommel vanaf 12 maart te sluiten. “We willen onnodige risico’s met de kwetsbare groepen zoals ouderen en mensen met een zorgnood vermijden”, stelt de stad in een officieel bericht.

Buurtresto’s in Beringen dicht

De buurtrestaurants in Beringen blijven voorlopig dicht tot 13 april. Ook lokaal dienstencentrum De Klitsberg is sinds donderdag preventief gesloten.

Cultuurcentrum Beringen last alles af

Het cultuureelcentrum van Beringen schrapt de eigen programmatie tot en met 31 maart. Al tickets zullen ingeruild worden voor een tegoedbon.

Schooluitstappen Beringen geschrapt

Tot en met 31 maart gaan alle schooluitstappen van het stedelijk onderwijs in Beringen niet door.

Nieuwerkerken schrapt activiteiten

Alle geplande activiteiten van het lokaal dienstencentrum worden afgelast of uitgesteld tot het najaar.

Leopoldsburg sluit dienstencentrum

Den Tuinhoek zal al zeker tot 13 april de deuren sluiten.

Schoolreizen geschrapt in Dilsen-Stokkem

De schoolreis van de Stedelijke Humaniora Dilsen gaat niet door. De vijfdejaars gaan dus niet skiën en ook de zesdejaars zien hun klassieke buitenlandreis geschrapt. Ook de opendeurdag op 15 maart en de onthaaldagen op 1 en 2 april gaan niet door. De Stedelijke Basisscholen 1 en 2 Dilsen schrappen dan weer hun Zeeklassen. Voorts sluit ook het dienstencentrum van Dilsen-Stokkem de deuren tot en met 13 april.

Tongeren sluit dienstencentrum

Stad Tongeren heeft besloten om het Lokaal Dienstencentrum De Piepel te sluiten en alle buitenactiviteiten af te lassen.

Tongeren Huis van het Kind

Huis van het Kind in Tongeren sluit voor alle zitdagen en groepsactiviteiten, zowel in eigen huis als op externe locaties.

Woonzorgcentrum De Motten in Tongeren

Zoals alle andere woonzorgcentra in ons land, gaat ook De Motten in Tongeren op slot. De maatregelen waren reeds versterkt.

Meer over Hasselt

Limburg

samenleving

Lanaken

Beringen

mensen

Genk

Tongeren