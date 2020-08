Coolblue komt naar Quartier Bleu ENL

09u10 5 Hasselt Op de Gelatineboulevard opent dit jaar nog een Coolblue-winkel. De nieuwe vestiging in Quartier Bleu is goed voor 40 jobs.

Eind dit jaar opent Coolblue de deuren in winkelcentrum Quartier Bleu. Op de Gelatineboulevard aan nummer 2 komt de winkel te liggen. Het is na Wilrijk, Zaventem, Gent en Brussel de vijfde Coolblue-winkel in ons België. “Onze klanten hebben vaak al een idee welk product ze willen, maar willen het graag nog even ervaren. Wanneer je op zoek bent naar een tv, dan wil je die eerst zelf zien”, reageert Camille Depuydt, manager van Coolblue België.

“Zoek je een draadloze speaker, dan wil je even horen hoe die écht klinkt. Binnenkort is dit ook mogelijk in onze winkel in Hasselt.” Ook reparaties van smartphones, tablets en Apple-accessoires en het ophalen van online bestellingen zijn er mogelijk.

Zoektocht naar 40 medewerkers

De komst van de winkel brengt ook jobkansen met zich mee. Zo is is de retailer nog op zoek naar 40 nieuwe medewerkers. Enkele functies zijn floormanager, verkoop- reparatiemedewerker. Geïnteresseerden kunnen solliciteren via werkenbijcoolblue.be.