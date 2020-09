Controversiële expo met geconserveerde mensenlichamen komt binnenkort naar Hasselt Giulia Latinne

16 september 2020

14u03 0 Hasselt In het weekend van 26 en 27 september komt de controversiële tentoonstelling ‘Real Human Bodies' naar de Hasseltse feestzaal Lorka. Daar zullen 200 geconserveerde mensenlichamen worden tentoongesteld. Ondanks de geruchten dat de lichamen illegaal verkregen zijn, zal de expo hoe dan ook plaatsvinden.

Eind september zal feestaal Lorka in Hasselt zijn ruimte ter beschikking stellen voor ‘Real Human Bodies’, een expo die al sinds 2013 doorheen West-Europa trekt. De bedoeling is om de anatomatische wetenschap door te geven aan nieuwsgierige bezoekers. Zij kunnen op voorhand een tijdslot reserveren om alles coronaproof door te laten gaan. De stad verwacht alvast 400 bezoekers.

Maar ‘Real Human Bodies’ brengt de anatomatische wetenschap op een wel héél bijzondere manier naar de Limburgse stad. Zo zullen er 200 geconserveerde mensenlichamen worden tentoongesteld in de feestzaal. Over de oorsprong van de lichamen bestaat al jaren discussie. Zo wordt er gespeculeerd dat de lichamen niet uit de Verenigde Staten komen (zoals eerder vermeld), maar dat het om de lichamen van Chinese zwervers gaat. Daarbovenop bestaan er geruchten dat de lichamen illegaal verkregen zijn.

Voor zaakvoerder Filip Vanierschot van feestzaal Lorka is het ook een grote verrassing dat er lijken worden opgezet. “Het mailverkeer met de organisatie vermeldt enkel een ‘anatomische’ expo”, zegt Vanierschot. “Van lijken weet ik niets.” Ondanks de controverse, zal de tentoonstelling toch doorgaan. “De vergunningen voor de expo zijn in orde”, zegt het kabinet van burgemeester Steven Vandeput (N-VA). “Daarvoor is er vooral gekeken naar de geldende coronamaatregelen en de veiligheid, maar over de inhoud van de tentoonstelling beslissen wij niet.”