Controle van drugsdealer leidt tot gezochte inbreker MMM

08 mei 2020

11u46 0 Hasselt De politie Limburg Regio Hoofdstad heeft zaterdagnacht een verdachte van verschillende inbraken kunnen onderscheppen op een parking in Hasselt. De verdachte was in bezit van een som geld en drugs.

De politie voerde in de nacht van zaterdag op zondag een patrouille uit in de Putvennestraat in Hasselt. Tijdens deze patrouille werd een voertuig met twee inzittenden opgemerkt op een parking. Gezien de maatregelen rond het coronavirus werd er beslist om over te gaan tot een controle.

Beide inzittenden hadden geen verklaring voor hun aanwezigheid. De passagier bleek na controle in het bezit te zijn van een som geld en dealershoeveelheden verdovende middelen waaronder GHB en cocaïne. De bestuurster was in het bezit van een gebruikershoeveelheid drugs. De passagier werd naar het politiekantoor in Hasselt overgebracht.

Na verder onderzoek bleek de verdachte in aanmerking te komen voor verschillende inbraken in woningen. De 33-jarige man uit Leuven werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Tongeren die hem liet aanhouden.