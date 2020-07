Controle aan stationsbuurt: drugsdealer op heterdaad betrapt, taxichauffeur rijdt onder invloed van drugs Marco Mariotti

23 juli 2020

18u52 0 Hasselt De politie Limburg Regio Hoofdstad hield woensdag controles in Hasselt op verschillende overlastlocaties. E en drugsdealer werd op heterdaad betrapt en een taxichauffeur bleek onder invloed van drugs passagiers te vervoeren.

In de stationsomgeving werd vastgesteld dat er drugs werden verkocht. Zowel de koper als de verkoper werden onderschept en gecontroleerd. De koper was in het bezit van een gebruikershoeveelheid cannabis. De verkoper was in het bezit van verschillende zakjes cannabis en meer dan 150 euro cash geld.

Beide personen werden mee naar het politiekantoor genomen zodat de nodige processen-verbaal opgesteld konden worden. De 32-jarige verkoper uit Marokko kreeg naast een proces-verbaal ook een bevel om het grondgebied te verlaten en een inreisverbod.

Taxichauffeur

In de binnenstad van Hasselt werd een taxichauffeur gecontroleerd. Hij bleek onder invloed van drugs te zijn terwijl hij passagiers vervoerde. Tijdens de controle kon hij ook geen rijbewijs voorleggen omdat hij dat niet op zak had. Zijn wagen werd dan ook getakeld.

In de stationsomgeving werd de uitbaatster van een horecazaak beboet omdat ze geen mondmasker droeg. Zij kreeg dan ook een proces-verbaal.

In totaal controleerde de politie twee voertuigen en 18 personen waarbij 6 voorwerpen in beslag werden genomen. Er werden 16 pv’s opgesteld.