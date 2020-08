Communicatiestudenten doen warme oproep om coronamaatregelen na te leven: "Wij willen graag terug les volgen op de campus” Emily Nees

01 augustus 2020

12u48 0 Hasselt Enkele communicatiestudenten aan Hogeschool PXL vragen in een videoboodschap om de voorzorgsmaatregelen na te leven en zo de tweede golf mee in te dijken. “Wij zijn sinds maart niet meer naar school kunnen gaan en hebben drie maanden lang geen leeftijdsgenoten gezien, terwijl wij net nood hebben aan die sociale contacten”, klinkt het.



“Hey, ik ben een studente communicatiemanagement aan Hogeschool PXL en vanaf september zou ik graag zo veel mogelijk les volgen op de campus”, vertellen de studenten in een video. “Waarom? Omdat je dan het meeste leert. Je krijgt (praktijk)les van gemotiveerde lectoren en mensen uit het werkveld. Daarom doen wij deze warme oproep. Het coronavirus is nog niet weg, dat hebben we de laatste dagen kunnen vaststellen. Blijf daarom binnen je bubbel en houd je aan de 6 regels. Bescherm jezelf. Alleen zo kan je je vrienden, familie en iedereen die je graag ziet beschermen. Enkel als we dat allemaal doen, kunnen we binnenkort weer in optimale omstandigheden studeren en kunnen we terug samenkomen. Meer vragen we niet. Blijf gezond!”

Met de vinger wijzen

Een niet mis te verstane boodschap. Het was opleidingshoofd Hervé Van de Weyer die met het idee op de proppen kwam. “Benjamin Dalle (CD&V), Vlaams minister van Jeugd en Media, wil in september een campagne lanceren die specifiek gericht is naar Jongeren. Aangezien ik dat zelf wat laat vindt en we nu moeten ingrijpen, heb ik aan enkele studenten gevraagd om nu al een oproep te lanceren op onze sociale mediakanalen.”

“Jongeren worden dan ook heel vaak met de vinger gewezen, omdat ze de maatregelen niet zouden naleven. Wij denken dat het genuanceerder is. Binnen elke leeftijdsgroep zijn er mensen die de maatregelen nauw opvolgen of ze net aan hun laars lappen.”

Nood aan sociaal contact

“De besmettingen liggen nu wel voornamelijk bij de jeugd”, vervolgt studente Alyssia Bellinckx (19). “Misschien zoeken we het zelf wel op, maar ik vind dat andere generaties ook moeten begrijpen dat het moeilijk is voor ons om binnen te blijven. Wij zijn sinds maart niet meer naar school kunnen gaan en hebben drie maanden lang geen leeftijdsgenoten gezien, terwijl wij net nood hebben aan die sociale contacten.”

Daarom hoopt ook Alyssia in september weer af en toe fysiek naar school te kunnen. “Het staat nog niet met zekerheid vast, maar de meeste lessen zullen nog steeds online doorgaan. Als we in de klas aanwezig moeten zijn, bijvoorbeeld voor praktijklessen, zal dat in een kleine groep van ongeveer 10 personen zijn. Dat is ook niet alles.”

“Mijn lectoren doen echt hun best om de virtuele lessen zo goed mogelijk te laten verlopen, maar het is toch fijner om feedback te krijgen in real life en je medestudenten te zien. Ik hoop dat alles weer wordt zoals vroeger, maar ik vrees ervoor dat deze crisis nog lang zal aanslepen.”