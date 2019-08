Communicatiechaos in de binnenstad: “Zaken doen in de oude stad is niet meer houdbaar” Dirk Selis en Lien Vande Kerkhof

15 augustus 2019

17u59 0 Hasselt Chaos troef over Quartier Bleu bij de handelaars in het oude stadscentrum. Zij weten niet wat hen te wachten staat. “Er wordt amper gecommuniceerd vanuit het stadsbestuur,” en “Maak werk van de oude stad, voor ze doodbloedt”, klinkt het binnen de kleine ring. Maar voor de bekende Patisserie Verboven komt alle hulp te laat. “Wij doen de boeken toe”, zegt Peter Verboven.

Patisserie Verboven, de bakkerij die onder andere de bekende Hasseltse speculaas verkocht, zou dit jaar 60 kaarsjes uitblazen. “We trekken het niet meer.” Al heeft de tanende verkoop volgens Peter eerst en vooral te maken met veranderend koopgedrag van de mensen. “Mensen houden nog steeds van een goede taart of een vers brood. Maar die heb je tegenwoordig ook in grote supermarkten. Mét gratis parking. Mensen komen voor die dingen niet meer naar de oude stad.” Het stadsbestuur maakt het de kleine handelaars volgens Peter bovendien ook niet gemakkelijk. “Nu mag je plots ook niet meer fietsen in de Demerstraat of in de Koning Albertstraat. Nog een extra rem, naast peperdure parking, om snel en efficiënt tot bij ons te komen. Zaken doen in de oude stad is niet meer houdbaar. Of wij naar de Blauwe Boulevard zouden verhuizen? Tja, we beschikken over karige informatie, maar Philippe Onclin mag ons gerust een voorstel doen. Wie weet gaat het daar beter.”

Vastgoedmakelaar Philippe Onclin vertelde woensdag in deze krant dat 60 procent van de winkelpanden in de Quartier Bleu al verhuurd zouden zijn, 'en niet aan de minsten’. De ontwikkelaar was nog niet van zin namen vrij te geven. Maar even rond snuisteren bij kleine handelaars in de historische stadskern leert ons dat de vestiging van een nieuwe H&M op de Blauwe Boulevard in kannen en kruiken zou zijn.

Welk plan?

Doortje Mazza, uitbater van boetiek ‘Ravie’ op de Botermarkt weet het zeker. “Het personeel van de H&M heeft mij zelfs verteld dat het niet gaat om een tweede vestiging maar om een definitieve verhuis. Ik geniet als kleine handelaar mee van de aantrek van die grote winkelketens in de buurt, dus geruststellend is dat nieuws zéker niet.” Maar wat Doortje vooral zorgen baart, is de gebrekkige communicatie van de stad. “Philippe Onclin mag jullie dan wel gerust stellen over zijn Quartier Bleu, maar dat optimistisch verhaal bereikt ons als handelaars dus niet. Onlangs ontving ik een mail van de stad: ‘iedereen moet aan hetzelfde zeil trekken’. Allemaal gemakkelijker gezegd dan gedaan. Wat is het plan? Wat wordt er van ons verwacht? Idem dito wat de koopzondagen betreft. Het is een en al onduidelijkheid dat de klok slaat.”

Glazen bol

“Tja, ik heb natuurlijk geen glazen bol en ik hoop van harte dat Phillippe Onclin, een zeer aimabel man overigens, in zijn opzet slaagt”, zegt de bekende horeca-ondernemer Dirk Hendrickx die op de Zuivelmarkt drie horecazaken uitbaat. “Ik hoop het voor hem en voor Hasselt. Want sta me toe dat ik mijn twijfels heb. We zijn Hasselt en niet Düsseldorf hè. Een stad met ruim een half miljoen inwoners. Daar heb je de 'Medienhafen’, de nieuwe hippe wijk in Düsseldorf aangelegd in de oude haven van de stad. Dankzij prachtige hoogstandjes van architectuur is er een aantrekkelijke wijk ontstaan voor bewoners, bedrijven en toeristen. Maar of we dat in de Kanaalkom van Hasselt gaan realiseren moeten we dus nog afwachten. Laat ons toch eerst werk maken van de oude stad. Ik ben straks ruim 34 jaar in Hasselt met horeca bezig, en ik zie mijn stad doodbloeden. Wij zijn op het achterplan geraakt. De binnenstad moet terug hip en sexy worden. Tja, de gouden tijden van Steve zijn voltooid verleden tijd.”

Petitie

“In september vorig jaar startten twee Hasselaren met een petitie tegen de nachtelijke geluidsoverlast in de binnenstad. Toen was voor mij de maat vol. Samen met Maxim Willems van Café Café ben ik toen met een ‘tegenpetitie’ op de proppen gekomen. Om te voorkomen dat Hasselt stilaan doodgeknepen wordt en dat er ’s avonds niks meer te beleven valt. Voor ons moet het niet altijd feest tot een gat in de nacht zijn, maar een beetje bruisen mag Hasselt toch wel. Maar we moeten ook durven kijken naar de huurprijzen die stilaan onbetaalbaar aan het worden zijn. Daar kan men nog iets aan doen. Aan de e-commerce kan je niets meer doen. Die is er. Weet u, de oude stad zal altijd het hart van deze stad blijven. Retail en horeca zullen steeds hand in hand gaan. Als de retail uit de stad verdwijnt, zal de horeca ook vergaan”, besluit Dirk Hendrickx.

Vierde generatie

Huis Pricken is al 125 jaar een vaste waarde in het centrum van Hasselt. “Ons ouderwetse snoepgoed doet het nog steeds goed, maar ook wij moeten innovatief zijn om mee te kunnen”, laat Marleen Pricken zich ontvallen. “Zo zijn we begonnen met de verkoop van verse en hippe salades.” Maar ook Marleen meent dat de informatie over de uitbreiding van de stad karig is. “De zijstraatjes gaan hier het hardst onder lijden. Verhuizen naar de Quartier Bleu? Nee bedankt. Ik maak deel uit van de vierde generatie van deze familiezaak. Wij zijn hier met geen stokken weg te krijgen!”

Uitdagingen

“We hebben 200.000 euro extra voorzien voor citymarketing”, klinkt het op het kabinet van burgemeester Steven Vandeput (N-VA). “Vooral omdat het net zo belangrijk is om ons handelscentrum terug in de verf te zetten. Hoe we die besteden, wordt binnenkort duidelijk. De versnelde heraanleg van de Grote Markt is daar een voorbeeld van. Onze schepen van Openbare Werken, Laurence Libert, werkt ook aan een minderhinderplan voor openbare werken. Ik blijf het benadrukken, dat een nieuwe centrummanager nog meer die brug moet bouwen tussen stad en middenstand. Christiaan (Christiaan Kastrop de ontslagnemende centrummanager red.) heeft de basis gelegd, nu moeten we verder bouwen. Ik zie vooral veel kansen, uitdagingen, en eerder weinig gevaren.”