Commerçantenboek ‘Maison fondée en ... / Huis gesticht in ...’ gaat in herdruk Emelie Wojcik

09 maart 2020

18u00 0 Hasselt Goed nieuws voor wie interesse heeft in de Hasseltse handelszaken van weleer. De drie delen van het Hasseltse commerçantenboek ‘Maison fondée en ... / Huis gesticht in ...’ gaan namelijk in herdruk. De boeken focussen op de rijke geschiedenis van het Hasseltse handelaarsverleden.

In zijn commerçantenboek richt schrijver Jean-Paul Lambrichts zich op de verdwenen authentieke handelszaken uit de Hasseltse binnenstad. Wat slechts één boek moest worden, groeide uit tot een groots project met maar liefst drie boekdelen. De zoektocht naar verhalen over oude Hasseltse handelszaken bleek volgens Lambrichts onuitputtelijk. “De boeken bleken een succes”, vertelt Lambrichts. “De herdruk kwam er dan ook op vraag van velen. Heel wat mensen hebben namelijk maar één of twee boeken van de reeks in hun boekenkast staan. Zij willen hun verzameling vervolledigen.”

De herdruk is niet verkrijgbaar in de handel. Geïnteresseerden die nog een van de uitgaves in huis willen halen, moeten zich inschrijven voor 15 maart 2020 via jp.lambrichts@skynet.be. De boeken kosten 34,99 euro per exemplaar.