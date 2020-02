Cocktailbar Koks&Tales terug geopend Emelie Wojcik

28 februari 2020

18u07 0 Hasselt Twee weken geleden zat Rob Biesmans, eigenaar van cocktailbar Koks&Tales, nog in zak en as. Wegens een persoonlijke faillissement moest hij tijdelijk zijn zaak sluiten. Financiële schade en imagoschade zorgden ervoor dat de barman het einde van zijn zaak alvast had aanvaard. Tot bleek dat zowel de investeerders als het gerecht Koks&Tales nog een kans wilden geven. “Ik ben terug ja, met een nieuwe kaart, nieuw personeel en heel veel goesting!”

“Waarom ik dacht dat het einde in zicht was? Wel, de procedures om mijn zaak te redden bleven maar aanslepen", zegt Biesmans. “Koks&Tales werd eerst tijdelijk gesloten omdat mijn vennootschap failliet is. De cocktailbar is dus niet failliet, ik ben dat. Maar dat wil eigenlijk helemaal niet zeggen dat mijn zaak daarom dicht zou moeten. Toch was ik er even van overtuigd dat ik de bar zou moeten sluiten. Ondertussen was ik al bijna vier weken gesloten. Dat komt natuurlijk mijn financiële situatie en imago niet ten goede. Toen ook een investeerder aan mijn zaak begon te twijfelen zag ik het even helemaal niet meer zitten.”

Officieel weet Biesmans pas sinds donderdagavond dat de papierwinkel van zijn zaak in orde is. “Het was spannend, maar ik ben blij dat ik de bar mag heropenen. Ook de investeerder die het niet meer zag zitten, is terug aan boord. Wat mijn persoonlijk failliet betreft, zal er nog wel een administratieve rompslomp volgen. Maar dat staat volledig los van de zaak.”

Momenteel wil de barman zich volledig focussen op zijn herpositionering in de markt. “Ondanks het feit dat mijn zaak goed draaide, ga ik toch heel wat aanpassingen doorvoeren. Zo heb ik een nieuwe menukaart en is er toch wat gesnoeid in het personeel. In het vervolg open ik mijn zaak van dinsdag tot zaterdag. Door de week zal ik alleen de bar bedienen en in de weekends en tijdens evenementen reken ik op de bijstand van drie flexi-jobbers. Hierdoor ga ik heel wat besparen op personeelskosten. De nieuwe aanpak zorgt er ook voor dat ik me meer individueel op de klanten ga kunnen focussen. Ik kijk niet langer naar de lege stoelen, maar wel naar de stoelen waarop klanten zitten die effectief graag naar mijn zaak komen.”

Koks&Tales is van dinsdag tot donderdag geopend van 17 uur tot middernacht. Op vrijdag en zaterdag sluit de bar een uurtje later.