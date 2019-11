Cocaïne, lachgas en snelheden van 190 km/uur: Politie Limburg Regio Hoofdstad met verstomming geslagen tijdens verkeerscontroles Dirk Selis

12 november 2019

17u51 0 Hasselt Afgelopen weekend hield de politie Limburg Regio Hoofdstad verkeerscontroles op verschillende locaties in de politiezone. De politieploegen waren met verstomming geslagen door de taferelen die zij hierbij vaststelden.

In de nacht van zondag op maandag hield de politie Limburg Regio Hoofdstad verkeerscontroles op verschillende locaties in de politiezone. In een eerste fase werd er gecontroleerd in het centrum van Zonhoven. Hier werd een voertuig onderschept waarvan de bestuurder in het bezit was van twee flessen lachgas. De flessen werden in beslag genomen en de nodige processen-verbaal werden opgesteld. Even later wilde de politie Limburg Regio Hoofdstad een voertuig controleren. De bestuurder van het voertuig sloeg hierdoor op de vlucht. De achtervolging werd ingezet en het vluchtende voertuig haalde hierbij snelheden van meer dan 190 kilometer per uur waardoor de ploeg de achtervolging moest staken. Bij een controle op het thuisadres in Heusden-Zolder werden het voertuig en de bestuurder uiteindelijk aangetroffen. Het rijbewijs van de bestuurder werd onmiddellijk ingetrokken en de nodige processen-verbaal werden opgesteld.

Verdovende middelen

In een tweede fase werd er gecontroleerd in de omgeving van de grote ring in Hasselt. Een bestuurder met een voorlopig rijbewijs werd onderschept terwijl hij passagiers vervoerde. Een andere bestuurder was onder invloed van alcohol en verdovende middelen. De eigenaar van het voertuig zat als passagier in het voertuig en stelde zich verbaal agressief op. Het voertuig werd getakeld aangezien de bestuurder niet in bezit was van een geldig rijbewijs.

Spookrijder

Tijdens deze controles merkte de politie Limburg Regio Hoofdstad een spookrijdend voertuig op op de grote ring in Hasselt. Tijdens de achtervolging haalt het voertuig snelheden van meer dan 150 kilometer per uur. De bestuurder verliest de controle over het stuur van zijn voertuig en komt hierbij terecht tegen de gevel van een woning op de Boerenkrijgsingel in Hasselt. Zowel de bestuurder als de passagier raken niet gewond. De bestuurder was onder invloed van alcohol en drugs. Beide personen waren in het bezit van gebruikershoeveelheden cocaïne. In het voertuig werd een steekwapen aangetroffen. De bestuurder werd mee naar het politiekantoor genomen en de nodige processen-verbaal werden opgesteld. Daarnaast werden ook nog drie bestuurders onderschept die onder invloed van alcohol waren. Twee van deze bestuurders hadden hierbij ook verdovende middelen gebruikt.