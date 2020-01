Clavis Uitgeverij en Stad Hasselt zoeken mooiste illustraties uit internationale kinderboeken EWH

08 januari 2020

11u50 0 Hasselt Clavis Uitgeverij en Stad Hasselt lanceren voor de dertiende keer ‘Key Colours', een tweejaarlijkse internationale wedstrijd voor illustratoren. Tijdens deze wedstrijd wordt de mooiste illustratie uit kinderboeken beloond met een geldprijs van 7.500 euro en uitgave van het werk.

Enkel kinderboeken voor kinderen tussen twee en zeven jaar komen in aanmerking voor de prijs. Een vakjury beoordeelt de artistieke, literaire en kindgerichte kwaliteiten van de inzendingen. Uit alle inzendingen wordt vervolgens een selectie gemaakt voor ‘Kleurboel’. Dat is een tentoonstelling van illustraties uit kinderboeken die vanaf 20 september 2020 in het Stadsmus in Hasselt te zien zal zijn. Op die tentoonstelling spelen de kinderen voor jury en belonen ze hun lievelingsillustratie met de Kleurboelprijs, een geldsom van 750 euro.

Ook werken die niet met de hoofdprijs naar huis gaan, maken kans om uitgegeven te worden door Clavis. De prentenboeken die uit de wedstrijd voortkomen krijgen immers veel aandacht op buitenlandse uitgeversbeurzen en ook de pers smult volgens de uitgeverij van de nieuwe werken.

Geïnteresseerde illustratoren kunnen zich inschrijven via de website van Key Colours.