Claudio Spadaccini (33) stuurt hulpoproep naar familie en verdwijnt Giulia Latinne

28 september 2020

18u59 0 Hasselt Op maandag 28 september deed de 33-jarige Claudio Spadaccini een hulpoproep naar zijn familie. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem. De man loopt vaak rond in Hasselt. De politie vraagt nu aan Claudio om contact op te nemen met zijn familie en naasten om hen gerust te stellen.

Claudio Spadaccini is een 33-jarige man die spoorloos verdween op maandag 28 september. Spadaccini is 1m70, lang en mager gebouwd. De dertiger heeft bruine ogen, kastanjebruin haar en draagt een bril. Daarbovenop heeft hij stretchers in beide oren en een piercing in één van de wenkbrauwen. Spadaccini loopt regelmatig rond in Hasselt en wordt nu gevraagd om contact op te nemen met zijn familie en naaste omgeving.

Heeft u meer informatie over dit feit, gelieve dan contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800/30/30/0. U kan ook reageren via het e-mailadres opsporingen@police.belgium.eu .