Cipiers Hasseltse gevangenis kondigen staking aan omwille van personeelstekort BVDH

27 september 2019

22u56 Hasselt De cipiers van de gevangenis van Hasselt kondigen een staking aan omwille van het personeelstekort. Het aantal personeelsleden blijft dalen en de vakbond spreekt van onveilige omstandigheden.

De laatste jaren waren er wel vaker signalen over onvrede binnen de gevangenis. Begin februari 2018 werd er van donderdagavond tot zaterdagochtend gestaakt omwille van het personeelstekort en de trage aanwervingen. Omdat 9 op 10 personeelsleden het werk neerlegde, moest de politie bijspringen. In mei dit jaar was het opnieuw zover. In Hasselt was maar 15,5 procent aanwezig door een 48-urenstaking. Ook toen was het personeelstekort en de achterstand van de op te nemen vakantiedagen de reden. Vrijdagochtend werd er in de gevangenis van Antwerpen al een staking gestart.

Dinsdag overleg

Hasselt volgt dus snel. In vergelijking met vijftien jaar geleden bij de opening werken er nu 59 personeelsleden minder en er gaan nog een aantal werknemers op pensioen. Dinsdag vindt er een overleg plaats met de directie.