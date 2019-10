Chrysanten in Japanse Tuin in volle bloei voor winterstop Lien Vande Kerkhof

22 oktober 2019

11u43 0 Hasselt De herfst staat weer in volle bloeien, ook in de Japanse Tuin. Nog tot en met 27 oktober is dit prachtige Hasseltse domein het decor voor het jaarlijkse Chrysantenfestival (Kikumatsuri). Tijdens dit festival is de chrysant de leidraad waarlangs bezoekers hun weg vinden door de Japanse Tuin.

Het Chrysantenfestival is voor de bezoekers de laatste kans om de tuin te bezoeken voor de ‘winterstop’ ingaat. Wie wil kan een wandeling door de tuin maken met extra kunstwerken en creaties van verschillende artiesten, waarbij de chrysant centraal staat. Van oudsher vieren Japanners de bloeiperiode van de chrysanten als het begin van de herfst. De chrysant of Kiku in de Japanse traditie staat symbool voor een lang leven en de Japanse keizer, en is hiermee de nationale bloem van Japan. Tijdens het festival worden de parken en tempels in heel Japan met fantastische chrysantencombinaties versierd.