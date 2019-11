Chocoladewinkel BOON geeft Sinterklaas eigen parking EWH

21 november 2019

11u27 0 Hasselt Nu Sinterklaas in het land is, maakt hij zich klaar om op 6 december speelgoed en lekkers aan alle brave kinderen te geven. Om hem een handje te helpen, voorziet chocoladewinkel BOON ook dit jaar weer een persoonlijke parking voor het paard van de Goedheiligman.

De parking werpt al jaren zijn vruchten af. “Elke nacht komt Sinterklaas langs om heel wat lekkers te laden en te lossen", zegt Inge Lijnen van BOON. “We maken het hem gemakkelijk door hem een persoonlijke parking te geven. Bovendien krijgt Slecht-Weer-Vandaag een emmer water en wortels.”

Voor de brave kinderen voorziet BOON dan weer een speurtocht in het teken van Sinterklaas. Hiervoor werkt de chocoladewinkel samen met negen Hasseltse handelaars die kinderproducten verkopen. De bedoeling is dat de kinderen chocoladen letters gaan zoeken in de winkels van de handelaars en daarmee een woord vormen. De winnaars van de speurtocht mogen hun eigen chocoladen letter maken in de winkel.

Met de ludieke acties wil BOON de sinterklaasperiode in de verf zetten. “Veel handelaars vergeten Sinterklaas en zijn al volledig in kerststemming. Wij willen de goede herinneringen die iedereen aan Sinterklaas heeft levendig houden”, aldus Inge. Meer informatie over de speurtocht staat op de Facebookpagina van BOON.