Chauffeurs bpost Limburg leggen werk neer... omdat ze minder mogen werken EWH

15 januari 2020

16u22 84 Hasselt Door een spontane staking bij bpost in Limburg ontvingen inwoners van verschillende gemeenten hun post vanochtend met vertraging. De chauffeurs legden gisterenavond het werk neer omdat ze niet opgezet zijn met onder andere de vermindering van het aantal werkdagen. “Het is de gewoonte dat mensen 6 op 7 werken.”

De dertig chauffeurs van bpost in Limburg besloten dinsdagavond om 22 uur het werk neer te leggen en woensdagochtend niet uit te rijden. In grotere kantoren zoals die van Hasselt, Genk, Sint-Truiden en Lummen kan de levering alsnog later plaatsvinden aangezien zij al bevoorraad zijn. Kleinere kantoren kunnen dan weer niet garanderen dat inwoners hun post vandaag ontvangen.

De reden voor de staking is de ontevredenheid van het Limburgse personeel over de vermindering van het aantal werkdagen en het nieuwe distributiemodel. “Enerzijds is er het feit dat het bij transport de gewoonte is dat mensen op vrijwillige basis zes op zeven werken. Bpost wil daar nu op terugkomen en dat terugschroeven, maar de mensen willen dat in de toekomst blijven doen”, zegt Jean-Pierre Nyns, algemeen secretaris van ACOD Post. “Het personeel, en dan vooral de hulpmannen, krijgt slechts twintig vakantiedagen per jaar. Om toch enkele extra dagen thuis te spenderen, maakt het personeel graag overuren om die vervolgens in te zetten als bijkomende vakantiedag”, aldus Nyns. “Maar momenteel is er dus discussie over de legaliteit van deze methode.”

Jobverlies

Anderzijds komt er in het kader van het nieuwe distributiemodel, waarbij de postbode niet elke dag langskomt, een tsunami van veranderingen op hen af. “Ze zullen niet meer het werk doen wat ze nu doen”, zegt Nyns. “Volgens het model krijgen de chauffeurs minder taken omdat heel wat activiteiten naar postbodes of zelfs externe bedrijven dreigen te gaan. Een aantal kantoren zal bijvoorbeeld zelf briefwisselingen en kranten moeten komen halen in plaats van transport. Hierdoor vreest het personeel jobverlies.”

Het is voorlopig onzeker hoelang de staking zal aanhouden. “Dinsdagnacht heeft nog druk overleg plaatsgevonden, maar het personeel was daar niet tevreden mee. De eerstkomende uren en dagen zal er nog veel overleg nodig zijn om uit deze impasse te raken”, aldus Nyns. De directie van bpost betreurt de werkonderbreking en probeert vooral de impact op de klanten te beperken. “Voorlopig spreken we ons nog niet uit over de staking, maar we benadrukken wel het belang van het sociaal overleg dat binnenkort zal plaatsvinden", besluit Barbara Van Speybroeck, woordvoerder van bpost.